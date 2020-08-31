بالصور: حملات لاقتصادية دبي على محال القرطاسية

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

قالت اقتصادية دبي إن مفتشين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لها، بدء حملات تفتيشية على محال القرطاسية ومنافذ البيع التي تبيع أجهزة الحاسب الآلي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية استعدادا لموسم العودة إلى المدارس. وأشارت اقتصادية دبي إن الحملة التي بدأت منذ أسبوع وسوف تستمر خلال الأسبوع الأول لبدء العام الدراسي تستهدف التأكد من جاهزية هذا القطاع للموسم الدراسي، إلى جانب التأكد من عدم المبالغة في رفع الأسعار.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي، أحمد الزعابي لـــ "الإمارات اليوم" إن الحملة الميدانية تهدف للتأكد من توافر المنتجات المدرسية والقرطاسية بمناسبة موسم العودة للمدارس، موضحا إنها ركزت على مسح الأسواق قبل أسبوع من بدء الدراسة للتأكد من عدم المبالغة في أسعار القرطاسية وتوافر العروض الخاصة لاحتياجات الطلاب من القرطاسية والأجهزة الإلكترونية خصوصا تلك اللازمة للطلاب الذين يدرسون عن بعد.

وأضاف أن الحملة مستمرة مستمرين خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي، مشيرا أن المفتشين تأكدوا من مطابقة الأسعار بين الرفوف والكاشير لدى منافذ البيع، موضحا أن الحملة ركزت أيضا على التأكد من اتباع اشتراطات العروض الترويجية. قائلا إن اقتصادية دبي تعمل على مكافحة أي ممارسات سلبية في الأسواق أو تضليل المستهلكين خصوصا مع نمو معدل الإقبال على المنتجات القرطاسية.

وأكد أحمد الزعابي أن المفتشين يعملون خلال الحملات على التواصل أيضا مع المستهلكين في إطار العمل على زيادة وعيهم لتجنب الاستغلال والغش التجاري أو أي زيادة في الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وكانت اقتصادية دبي قد أكدت استمرارها في ترسيخ قواعد الالتزام بالسوق المحلي، وضرورة التعاون بين مختلف القطاعات والمستهلكين، الأمر الذي يضمن تحقيق آلية حيادية وشفافة في عمليات البيع والشراء وبالتالي تعزيز المكانة التنافسية والتجارية لإمارة دبي".

وأفاد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أنه سيتم فرض غرامات مالية إذا ثبت رفع الأسعار من قبل المنشآت التجارية، وذلك خلال إجراءات التفتيش الميداني أو في حال تلقي اقتصادية دبي شكاوى من المستهلكين بهذا الخصوص. كما دعت اقتصادية دبي المستهلكين بضرورة التواصل معها، في حال الحاجة إلى تقديم الشكاوى أو طرح الاستفسارات، وذلك عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر أبل وغوغل وهواوي أو من خلال الموقع الالكتروني consumerrights.ae أو بالاتصال على 600545555، كما يمكن تقديم شكاوى ارتفاع الأسعار عبر الموقع price.ded.ae.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news