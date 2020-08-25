110 محطات ضمن شبكة «الإمارات للشحن الجوي» حتى يوليو

المصدر: عبير عبدالحليم - ابوظبي

قال نائب رئيس أول دائرة الشحن في شركة الإمارات للشحن الجوي، نبيل سلطان المر، إن «طيران الإمارات» استطاعت، منذ بدء جائحة «كورونا»، بناء شبكة قوية وسريعة للشحن الجوي، باستخدام رحلات الركاب لتأمين المواد الأساسية إلى الإمارات، والكثير من الدول الأخرى، مشيراً إلى أن الشبكة ضمت 110 محطات شحن، في يوليو الماضي، مقابل 50 محطة عند إنشائها بداية جائحة «كورونا».

وأضاف المر، خلال ندوة افتراضية نظمتها الهيئة العامة للطيران المدني، أمس، بعنوان: «مرئيات الخمسين سنة القادمة لقطاع الطيران.. آفاق الشحن الجوي»، أن دبي استطاعت أن تكون مركزاً رئيساً لشحن الأدوية والمستلزمات الطبية، خلال جائحة «كورونا»، عبر الاستفادة من تأسيس منظومة كاملة في مطار دبي الدولي لشحن الأدوية، وبناء منشأة خاصة لشحن الأدوية في مطار آل مكتوم الدولي.

من جانبه، قال مدير تجاري أول الإمارات والشرق الأوسط وتأجير طائرات الشحن في شركة «الاتحاد للشحن»، بدر العلي، إن شركة الاتحاد سيرت أول رحلة للشحن، خلال 24 ساعة من توقف الرحلات وغلق المطارات بعد الجائحة، رغم التحديات العديدة لتأمين المواد الرئيسة للدولة، مع التركيز على المساعدات الطبية، والعمل بشكل مباشر مع الجهات الحكومية، لضمان استقرار الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن الجائحة أثبتت أن التحول الرقمي يعد أمراً أساسياً في قطاع الشحن، مؤكداً الحاجة إلى المراجعة المستمرة لتشريعات العمل في القطاع، لمواكبة التغييرات المتلاحقة، وجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء المنافسة الشديدة.

بدوره، قال المدير العام المساعد لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية بالإنابة في الهيئة العامة للطيران المدني، وليد الرحماني، إن قطاع الشحن في الإمارات أظهر قدرة كبيرة ومرونة عالية، في التعامل مع تحديات «كورونا».

الاستثمار في التجارة الإلكترونية

توقع نائب رئيس أول دائرة الشحن في شركة الإمارات للشحن الجوي، نبيل سلطان المر، أن تشهد الفترة المقبلة إقبالاً من الشركات المحلية والعالمية، الصغيرة والمتوسطة، للاستثمار في قطاع التجارة الإلكترونية بالدولة، للاستفادة من التحول الذي أحدثته جائحة «كورونا». وأشار إلى أن دبي نجحت في استقطاب أعداد كبيرة من الشركات، التي تصدر وتستورد الأدوية والمستلزمات الطبية، ما كان له أثر إيجابي في وجود عدد كبير من الشركات، التي تقوم بتصنع وتخزين الأدوية، وإعادة تصديرها إلى العالم، انطلاقاً من الإمارات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news