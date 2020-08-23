تخفيضات «العودة إلى المدارس» تصل إلى 70%

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

طرحت منافذ بيع وجمعيات تعاونية في دبي والشارقة وعجمان، أخيراً، عروض تخفيضات تراوح نسبها بين 20 و70%، استعداداً لموسم العودة إلى المدارس، في وقت أكد فيه مسؤولو تلك المنافذ والتعاونيات، أن نسب التخفيضات مرتفعة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مدعومة بارتفاع التنافسية بين منافذ البيع.

ورصدت «الإمارات اليوم»، في جولة ميدانية، شمول العروض سلعاً غذائية مثل منتجات الألبان، والعصائر المعلبة، والأرز، وزيوت الطعام، والدواجن المجمدة، واللحوم المصنعة، إضافة إلى مستلزمات مدرسية من حقائب وقرطاسية، وجوائز مالية وسحوبات، فضلاً عن قسائم مشتريات.

عروض تحفيضات

وتفصيلاً، قال المستهلك ناجي عبدالشافي، إنه يشتري مستلزمات الموسم الدراسي الجديد بشكل تدريجي، لعوامل تتعلق بالعروض المطروحة، وتوافرها في منافذ البيع، إضافة إلى أن بعض السلع الغذائية يفضل شراؤها قبيل دخول المدارس بأيام قليلة.

بدوره، قال المستهلك إسلام سعد، إن بعض منافذ البيع طرحت عروض تخفيضات راوحت بين 20 و70%، مؤكداً أنها نسب تفوق العروض المطروحة خلال العام الماضي.

ولفت إلى أن النسب الكبرى من التخفيضات تتركز في المستلزمات المدرسية، مثل الحقائب والقرطاسية، إضافة إلى الأحذية، مع تباين في السلع المشمولة بالتخفيضات من منفذ إلى آخر.

أمّا المستهلكة غادة خليل، فأشارت إلى أنها تفضل الشراء من منفاذ بيع مختلفة، بهدف الاستفادة من العروض، مشيرة إلى تباين في أسعار السلع، ونسب التخفيضات بين منافذ البيع.

ولفتت إلى تخفيضات بنسب تصل إلى 70% على الحقائب المدرسية، في وقت لا تتوافر فيه تخفيضات بنسب مشجعة على الأحذية المدرسية في بعض منافذ بيع، لكنها تتاح في منافذ بيع أخرى.

«مجموعة اللولو»

إلى ذلك، قال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في «مجموعة مراكز اللولو التجارية»، ناندا كومار، إن المجموعة طرحت عروض تخفيضات لموسم العودة للدراسة، بنسب تصل إلى 70% على سلع مختلفة، تشمل منتجات غذائية، ومستلزمات مدرسية.

وأكد كومار أن نسب التخفيضات حالياً مرتفعة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مدعومة بارتفاع التنافسية بين منافذ البيع.

وأرجع التباين بين أنواع السلع المشمولة بالتخفيضات واختلاف نسبها بين منافذ البيع، إلى السياسات التسويقية واتفاقات التوريد.

منافذ «كارفور»

من جهته، قال مدير «كارفور الإمارات» لدى «شركة ماجد الفطيم للتجزئة»، فيليب بجييون، إن منافذ بيع «كارفور» تطرح خلال موسم العودة إلى المدرسة، خصومات تجاوز نسبتها 50% على المستلزمات المدرسية.

وأضاف: «في ظل انتشار جائحة (كوفيد-19)، تزداد الحاجة إلى منتجات التعقيم والنظافة، لذلك أتاحت منافذ بيع (كارفور) ضمن عروضها مجموعة خاصة بالنظافة يسهل استخدامها في المدرسة، وستسهم في حماية الطلاب من انتقال الفيروس»، لافتاً إلى أن هذه العروض تستمر حتى 15 سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أن منافذ «كارفور» ركزت في عروضها الحالية على المستلزمات المدرسية، كما تركز على الأسعار المناسبة للجميع.

وأكد أن منافذ «كارفور» تقدم العديد من الجوائز، إذ تتيح للمتعاملين الذين يشترون هاتفاً ذكياً بسعر 200 درهم أو أكثر دخول سحب على سيارات «جيب»، إضافة إلى إمكانية ربح قسائم مشتريات عند شراء مجموعة منتجات مختارة.

«الإمارات التعاونية»

في السياق نفسه، قال المدير العام لجمعية الإمارات التعاونية، محمد يوسف الخاجة، إن «التعاونية» ستطرح عروض تخفيضات بمناسبة موسم العودة للمدارس بنسب تراوح بين 40 و60%، لافتاً إلى أنها تبدأ من 24 أغسطس حتى الخامس من سبتمبر المقبل.

وأضاف أن العروض تشمل سلعاً غذائية من أبرزها الخضراوات، والفواكه، والعصائر، ومنتجات الأجبان والألبان، والبسكويت، وعدد من الأغذية المعتمدة والمطابقة لمعايير عدد من المدارس الخاصة، إضافة إلى مستلزمات مكتبية وحقائب وسلع استهلاكية أساسية.

وأرجع الخاجة ارتفاع نسب التخفيضات حالياً مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى التنافسية بين منافذ البيع لاستقطاب المتسوقين، ورغبة عدد من شركات التوريد في زيادة المبيعات.

«أسواق عجمان»

قال المدير العام في جمعية أسواق عجمان التعاونية، سامي محمد شعبان، إن عروض «تعاونية أسواق عجمان» موسعة وتشمل تخفيضات بنسب تصل إلى 50%، بمناسبة موسم العودة إلى المدارس.

وأضاف أن تلك العروض ستطرح في الفترة بين 25 أغسطس الجاري والثاني من سبتمبر المقبل، فيما تشمل سلعاً غذائية، مثل الخضراوات والألبان والعصائر، إضافة إلى مستلزمات مدرسية ومكتبية ومنتجات استهلاكية أساسية.

جوائز مالية

قال مدير أول قسم التسويق والإعلام في «تعاونية الاتحاد»، شعيب الحمادي، إن «التعاونية» طرحت عروض تخفيضات بنسب تصل إلى 50% بمناسبة العودة إلى المدارس، لافتاً إلى أن العروض شملت سلعاً غذائية وغير غذائية، إضافة إلى مستلزمات مدرسية. وأضاف أن التعاوينة طرحت جوائز نقدية عبر سحوبات تشمل 20 فائزاً، يحصل كل منهم على 5000 درهم في حال التسوق من «اتحاد مول» أو «البرشاء مول» بقيمة 200 درهم فأكثر، لافتاً إلى أن العروض تستمر عبر ثلاث حملات حتى 29 أغسطس.

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