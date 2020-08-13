فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى وجهتين جديدتين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت فلاي دبي، اليوم عن استئناف رحلاتها إلى ألماتي ونور سلطان في كازاخستان اعتبارا من 18 أغسطس. وكانت الناقلة في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قد استأنفت رحلاتها ايضا إلى كل من دكا وجيبوتي والكويت، ليصل إجمالي عدد الوجهات التشغيلية على شبكتها إلى 24 وجهة.

واعتبارا من 18 أغسطس ، ستعمل رحلة فلاي دبي رقم FZ 1735 إلى مطار ألماتي الدولي (ALA) مرتين في الأسبوع أيام الثلاثاء والجمعة. وستعمل رحلة فلاي دبي رقم FZ 1705 اعتبارًا من 19 أغسطس والمتجهة إلى مطار نور سلطان نزارباييف الدولي، مرتين في الأسبوع يومي الأربعاء والسبت. وسيتم تشغيل الرحلات إلى ألماتي ونور سلطان من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي.

ويمكن للمسافرين الآن الحجز عبر موقع flydubai.com ووكلاء السفر المعتمدين لفلاي دبي . وستستمر الشركة في إضافة المزيد من الوجهات واعداد الرحلات إلى جدول فلاي دبي خلال الصيف تبعا للموافقات الحكومية.



وتم إعادة تصميم رحلة فلاي دبي للمسافرين وفق مفهوم جديد لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والمسافرين. وسيحصل كل راكب على وجبة مجانية على متن الطائرة. وأثناء الرحلة، يتم تغيير الهواء في المقصورة كل دقيقتين إلى ثلاث دقائق ويكون معقمًا عندما يدخل المقصورة بعد المرور عبر مرشحات الهواء عالية الكفاءة (HEPA). ويتم تعقيم طائرات فلاي دبي كل يوم بمنتجات تنظيف معتمدة من الشركة المصنعة. وستوفر فلاي دبي المرونة الكافية لإجراء تغيير على تاريخ السفر، أو إعادة الحجز إلى رحلة أو وجهة أخرى مجانا للمسافرين. وقد يتم تطبيق أي اختلافات في الاسعار وتخضع التذاكر لشروط وأحكام فلاي دبي.



وقامت فلاي دبي بتشغيل 831 رحلة عودة الى الوطن منذ مارس ، مما أتاح لأكثر من 100,000 مسافر العودة إلى اوطانهم في 40 دولة. وتواصل فلاي دبي دعم جهود الحكومة في تسيير رحلات العودة إلى الوطن ، ومن المقرر إجراء أكثر من 240 رحلة عودة إلى الوطن في الأسابيع المقبلة.



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