مخالفة منفذ بيع في دبي بسبب اختلاف السعر بين الرف و"الكاشير"

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

خالفت اقتصادية دبي منفذ بيع كبير في الإمارة بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لأحد المستهلكين يظهر اختلافا لافتا بين سعر منتج على الرف، وسعره عند ماكينة النقدية "الكاشير"، وقالت اقتصادية دبي إنها نبهت على منفذ بيع آخر ظهر في نفس المقطع يوضح ارتفاع سعر سلعة في العرض الخاص عن سعرها من دون العرض بعد أن صححت الأمر.

وبحسب اللوائح المتبعة في دبي، فإن اختلاف السعر بين الرف وماكينة النقدية تعد مخالفة صريحة تستوجب التغريم حيث تصل قيمتها إلى 2000 درهم، وتتضاعف في حالة التكرار، وقال مدير اول قسم الرقابة على الفعاليات الترويجية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، باقتصادية دبي، خالد البوم لـــ "الإمارات اليوم"، إنه "بناء على المقاطع المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تظهر شكوى مستهلك، أجرى مفتشي اقتصادية دبي تفتيشا ميدانيا على تلك المنافذ للتأكد من وجود المخالفة"، موضحا أنه جرى مخالفة أحد منفذي البيع لاختلاف سعر الرف عن "الكاشير"، فيما عدل المنفذ الاخر المخالفة وأزال أسبابها، قبل تواجد المفتشين، وتم التنبيه عليه رسميا بعدم تكرار المخالفة".

وينفذ قسم الرقابة على الفعاليات الترويجية حملات تفتيشية ورقابية متنوعة للتأكد من عدم اختلاف سعر "الكاشير" عن الرف، وقال البوم إنه "في حال وجود شكاوى من نوعية الاختلاف بين أسعار الرف والكاشير، يمكن للمستهلك تقديم شكوى عبر price.ded.ae او عبر تطبيق مستهلك دبي، أو الاتصال فورا بإدارة حماية المستهلك في دبي عبر الرقم 600545555، وتسجيل شكوى ضد المنشأة التجارية المخالفة".

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