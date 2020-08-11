«دبي لتنمية الصادرات» تتأهل لجوائز مؤسسات ترويج التجارة العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أدرج مركز التجارة الدولية، مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، في القائمة المختصرة المتأهلة لجوائز مؤسسات ترويج التجارة العالمية (WTPO 2020)، لتتنافس المؤسسة مع وكالات ترويج التجارة الخارجية من خمس دول أخرى، ضمن فئة «أفضل استخدام لتكنولوجيا المعلومات».

وأفادت المؤسسة في بيان أمس، بأنه سيتم الإعلان عن الجوائز في مؤتمر مؤسسات ترويج التجارة العالمية الـ13 المقرر عقده في العاصمة الغانية، أكرا، يوم 14 أكتوبر المقبل، حيث من المتوقع أن يجمع المؤتمر أكثر من 200 من ممثلي منظمات ترويج التجارة، وصانعي السياسات وقادة الأعمال من أكثر من 70 اقتصاداً.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، المهندس ساعد العوضي، إن إدراج «دبي لتنمية الصادرات» في القائمة المتأهلة للجوائز، يعتبر اعترافاً دولياً برؤية المدينة الذكية لدبي، والجهود المبذولة لتمكين الشركات الإماراتية من التنافس بنجاح في أسواق التصدير على مستوى العالم.

وأضاف العوضي، أن التركيز المتزايد على الجاهزية الرقمية عبر الخدمات والعمليات في إمارة دبي، يعدّ أحد الأصول الاستراتيجية لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات في الترويج للإمارة كمركز عالمي للتصدير وسوق تنافسية للمنتجات المتنوعة.

وأشار إلى أن ميزة التكنولوجيا، لعبت دوراً رئيساً في تمكين التجارة والمصدرين في دولة الإمارات، من أجل إعادة تأكيد قدراتهم والبقاء على اتصال بالأسواق في مختلف أنحاء العالم خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، كما من المقرر أن تكون 50% من الخدمات الحكومية في دولة الإمارات رقمية بالكامل خلال عامين.

يُشار إلى أن جوائز منظمات ترويج التجارة العالمية، تجسد دور المؤسسات في قطاع التجارة الخارجية بكل ما يختص بالتميز عبر العمليات والممارسات التي تتبناها مؤسسات ترويج التجارة في مبادرات تطوير الصادرات الخاصة بها. وتبحث جوائز 2020 في الممارسات التي أسهمت في تعزيز القدرة التنافسية للشركات المصدرة أو التي أحدثت تغييراً إيجابياً تجاه هذا الهدف.

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