«ناسداك» تزوّد «دبي للذهب والسلع» بحلول السوق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «ناسداك»، وبورصة دبي للذهب والسلع، أمس، عن توقيع اتفاقية تعاون في مجال تقنيات أسواق المال، تزود «ناسداك» بموجبها بورصة دبي للذهب بحزمة كاملة من حلول السوق المتكاملة.

وتتضمن هذه الحلول، المقدّمة عبر نظام الإطار المالي المتكامل من «ناسداك»، منصات للتداول والتقاص الفوري لفئات الأصول المتعددة، وتطبيقات إدارة مخاطر ما قبل التداول، فضلاً عن توفير معلومات تحليلية للسوق، والرقابة على السوق، إضافةً إلى تطبيقات ضمان الجودة اللازمة لحماية السوق، وأعضاء البورصة، والحفاظ على نزاهة التداول.

كما أن تطبيقات «ناسداك للتقاص الفوري» ستزود بورصة دبي للذهب والسلع بقدرات تقاص فائقة السرعة لفئات الأصول المتعددة، إلى جانب إدارة التسويات والمخاطر بكفاءة. وستسمح هذه الحلول المصممة لتنفيذ عمليات فعالة وموثوقة، لبورصة دبي للذهب والسلع، بتقديم قدرات تقاصّ متكاملة للأسواق المالية الإقليمية والعالمية، على حد سواء.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي للذهب والسلع»، ليس ميل: «سنتمكن، من خلال هذه الشراكة، من تقديم الخدمات لمزودي خدمات البنية التحتية السوقية الآخرين، سواء في المنطقة أو خارجها».

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