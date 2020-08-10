«دبي للسياحة» و«مايكروسوفت» تروّجان للإمارة وجهة مفضلة للزيارة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» عن تعاونها مع شركة مايكروسوفت الأميركية، للاستفادة من حلولها المبتكرة التي ستساعدها على تقديم خدمات مميزة لشركائها في القطاع، وكذلك تعزيز منصة التعلم الإلكتروني الخاصة بكلية دبي للسياحة، إضافة إلى تبني منهج مبتكر للترويج للمدينة كوجهة مفضلة للزيارة.

وأفاد بيان صدر أمس بأن التعاون بين «دبي للسياحة» و«مايكروسوفت» يعتمد إلى حد كبير على الاستفادة من منصة السحابة لـ«شركة آزور للتكنولوجيا» التي توفر مجموعة من الخدمات أبرزها الحوسبة، والشبكات، وقواعد البيانات، والتحليلات، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي المصمم لمساعدة الشركات والمؤسسات على إدارة أنظمتها الرقمية وعملياتها التشغيلية بكفاءة عالية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، إن الشراكة المتنوعة مع «مايكروسوفت» ستسهم في تعزيز الحلول التقنية الحديثة لمنظومة أعمال المؤسسة، وبالتالي تقديم المزيد من الخدمات الرقمية المتطورة لشركائها حتى تبقى دبي في الصدارة دائماً، وضمن قائمة أفضل وجهات السفر على مستوى العالم.

من جهته، قال المدير العام لـ«مايكروسوفت الإمارات»، سيد حشيش، إن الشراكة مع «دبي للسياحة» ستسهم في رفع كفاءة منصتها للتفاعل بشكل أفضل مع المتعاملين، وكذلك تمكين الموارد البشرية لديها، وتحسين عملياتها، وتطوير منتجاتها وخدماتها بشكل مبتكر.

يذكر أن «دبي للسياحة» أطلقت في وقت سابق خلفيات افتراضية «Dubai Virtual Backgrounds» تتيح لمستخدمي Microsoft Teams الفرصة لوضع صور رائعة لدبي كخلفيات رقمية عند إجراء الاتصال المرئي.

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