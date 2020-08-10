«طيران الإمارات» توفر 60 رحلة أسبوعياً إلى باكستان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة طيران الإمارات» أنها ستعزز خدماتها للمسافرين من باكستان وإليها اعتباراً من 10 أغسطس الجاري، لافتة إلى أنها ستزيد عدد رحلاتها من وإلى كل من كراتشي، وإسلام أباد، ولاهور، وسيالكوت، كما ستستأنف خدمات الركاب إلى بيشاور، ما يوفر للمتعاملين مزيداً من خيارات مواصلة السفر عبر دبي إلى أكثر من 70 وجهة عالمية ضمن شبكة خطوطها الحالية.

وأوضحت الشركة في بيان أمس، أنها توفر حالياً 53 رحلة أسبوعياً إلى باكستان، سترتفع إلى 60 رحلة أسبوعياً اعتباراً من 16 أغسطس الجاري، مشيرة إلى أن الرحلات تعمل بطائرات «بوينغ 777-300ER».

وأضافت «طيران الإمارات» أن الحجز على هذه الرحلات متاح عبر الموقع الشبكي emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر، فيما تتوزع الرحلات بواقع 21 رحلة أسبوعياً إلى كراتشي (ترتفع إلى 28 رحلة أسبوعياً اعتباراً من 16 أغسطس)، و10 رحلات أسبوعياً إلى كل من إسلام أباد ولاهور، وسبع رحلات أسبوعياً إلى سيالكوت، وخمس رحلات أسبوعياً إلى بيشاور.

وذكّرت «طيران الإمارات» المتعاملين بأن القيود على السفر لاتزال سارية، وبأن قبول المسافرين على رحلاتها رهن بامتثالهم لمتطلبات الدخول إلى وجهاتهم النهائية، لافتة إلى أن إبراز شهادة فحص «كوفيد-19» PCR إلزامي لجميع الركاب العابرين (الترانزيت)، والقادمين إلى دبي والإمارات قبل الصعود للطائرة، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات، والمقيمون والسياح، بصرف النظر عن البلد الذي يأتون منه.

وأكدت «طيران الإمارات» أنها تقدم تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ«كوفيد-19» مجاناً لعملائها، بصرف النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، مشددة على أنها تطبق مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر لضمان سلامة المتعاملين وموظفيها على الأرض وفي الأجواء.

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