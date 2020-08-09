اقتصادية دبي: 3648 شركة تعمل في منطقة «جميرا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي الشركات الفاعلة والعاملة في منطقة «جميرا» حتى اليوم، وصل إلى 3648 شركة.

ووفقاً للتقرير، توزعت الرخص التي تم إصدارها حسب النشاط، إذ سجلت الرخص التجارية 1919 رخصة بحصة نسبتها 52.6% من إجمالي العدد الكلي للرخص، تلتها الرخص المهنية التي بلغت 1663 رخصة بحصة نسبتها 45.6%، فيما سجلت الرخص السياحية 48 رخصة بنسبة 1.3%، و«الصناعية» 18 رخصة بنسبة 0.5%.

وأوضح التقرير حجم النشاط التجاري في منطقة «جميرا»، لإعطاء مجتمع الأعمال لمحة تعريفية عن واقع الأعمال والفرص المتوافرة في المنطقة.

وفي ما يتعلق بالشكل القانوني للرخص الفاعلة في منطقة «جميرا»، فقد جاءت رخص المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة أولاً بنسبة 49.5%، تلتها المؤسسات الفردية بنسبة 36.6%، ثم أعمال مدنية بنسبة 5.3%.

وتضم الأشكال القانونية أيضاً: شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد، فرع لشركة مقرها في إمارة أخرى، فرع شركة خليجية، فرع شركة أجنبية، مساهمة عامة، فرع شركة/‏‏‏مؤسسة مقرها منطقة حرة، تضامنية، مساهمة خاصة، توصية بسيطة، ومكتب ارتباط حكومي.

أما إجمالي عدد رجال الأعمال في الشركات العاملة بمنطقة «جميرا»، فقد وصل إلى 25 ألفاً و219 رجل أعمال، بنسبة 95.6%، فيما بلغ عدد سيدات الأعمال 749 سيدة أعمال بنسبة 2.8%، فضلاً عن 404 من الشركات بنسبة 1.6%.

وكانت أبرز مجموعات الأنشطة للرخص في «جميرا» هي: المطاعم والمقاهي، الملابس الجاهزة، العيادات الطبية، مجموعة الإلكترونيات، خدمات مهنية أخرى، صالون نسائي، العقارات، والخياطة النسائية والتصميم، في وقت أكدت فيه اقتصادية دبي أنها تعمل بشكل مباشر على تسهيل مزاولة الأعمال التجارية في الإمارة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news