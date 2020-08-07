2.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.4 مليار درهم خلال أسبوع، حيث شهدت الدائرة تسجيل 423 مبايعة بقيمة 886.83 مليون درهم، منها 78 مبايعة لأراض بقيمة 500.12 مليون درهم، و345 مبايعة للشقق والفلل، بقيمة 386.71 مليون درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي الصادر عن الدائرة، أمس، بأن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 74 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى، تلتها مبايعة بقيمة 62 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، وتلتها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2».

وتصدّرت منطقة معيصم الأول، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة، بقيمة 50 مليون درهم، تلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها تسع مبايعات بقيمة 22 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها سبع مبايعات بقيمة 15 مليون درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة سبعة ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة ستة ملايين درهم في المنطقة نفسها.

وتصدّرت منطقة «اليلايس 2» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.3 مليار درهم، منها 112 رهناً لأراض بقيمة 1.2 مليار درهم، و106 رهونات فلل وشقق بقيمة 92.42 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 281 مليون درهم. أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 43 هبة بقيمة 235.54 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة «وادي الصفا 3،» بقيمة 69 مليون درهم، وأخرى في منطقة الرفاعة بقيمة 47 مليون درهم.

- «معيصم الأول» تصدّرت المناطق من حيث عدد المبايعات بنحو 11 مبايعة.

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