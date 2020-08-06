724 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 724 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 121 مبايعة بقيمة 373.06 مليون درهم، منها 23 مبايعة لأراضٍ بقيمة 251.72 مليون درهم، و98 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 121.34 مليون درهم.

ووفقاً للدائرة، فقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 74 مليون درهم في منطقة «البرشاء الأولى»، تليها مبايعتان بقيمة 37 مليون درهم لكل منهما في منطقة «جزيرة 2».

وتصدرت «معيصم الأول» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت أربع مبايعات بقيمة 21 مليون درهم، تلتها منطقة «الثنية الخامسة» بتسجيلها مبايعتين بقيمة تسعة ملايين درهم، وثالثة في «جزيرة 2» بتسجيلها مبايعتين بقيمة 73 مليون درهم.

وسجلت مبايعة بقيمة ستة ملايين درهم في منطقة «برج خليفة»، كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعتان بقيمة أربعة ملايين درهم لكل منهما في منطقة «مرسى دبي».

وتصدرت «برج خليفة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم، تلتها منطقة «مرسى دبي» بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم، وثالثة في «الخليج التجاري» بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 272.16 مليون درهم، منها 38 رهناً لأراضٍ بقيمة 250.3 مليون درهم، و26 رهناً لفلل وشقق بقيمة 21.85 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة «مجمع دبي للاستثمار الأول» بقيمة 57 مليون درهم، وأخرى في منطقة «البرشاء الأولى» بقيمة 56 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل ثماني هبات بقيمة 78.79 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 47 مليون درهم، وأخرى في منطقة «أم سقيم الثانية» بقيمة 20 مليون درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news