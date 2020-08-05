55 درهماً مكاسب غرام الذهب محلياً منذ بداية 2020

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

حقق سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً مكاسب بلغت 55.75 درهماً منذ بداية العام الجاري وحتى يوم أمس، وبارتفاعات وصلت نسبتها إلى 30%، بحسب بيانات أسعار الذهب خلال بداية يناير الماضي وأسعار الذهب المعلنة حالياً في أسواق الدولة.

وأفاد مسؤولو شركات لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، بأن تداعيات جائحة «كورونا» وتطوراتها، إضافة لمتغيرات الاقتصادات العالمية، وصلت بأسعار الذهب خلال العام الجاري لمعدلات قياسية وغير مسبوقة تاريخياً، ما دعم من الزيادات الكبيرة التي اكتسبها سعر غرام الذهب، ومن المتوقع أن ترتفع بمعدلات أكبر قبل نهاية العام الجاري، لافتين إلى انعكاس تلك الزيادات بشكل إيجابي على المستثمرين بقطاع السبائك.

زيادات كبيرة

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي مدير مجموعة «جوهرة»، توحيد عبدالله، إن «الزيادات التي اكتسبها سعر غرام الذهب منذ بداية العام الجاري كانت كبيرة للغاية، مع وصول أسعار الذهب أخيراً لمعدلات قياسية وغير مسبوقة تاريخياً، تأثراً بتداعيات جائحة (كورونا) وتطوراتها بالأسواق العالمية».

وأضاف أن «الارتفاعات الكبيرة دعمت لدى المتعاملين بالأسواق المحلية ثقافة الادخار والاستثمار عبر الذهب، والذي يعد الملاذ الآمن، لاسيما خلال فترات الأزمات والاضطرابات»، لافتاً إلى أن «ارتفاع الوعي بأنظمة الادخار في الذهب أسهم في زيادة التحول بالأسواق لشراء المتعاملين لمنتجات السبائك والعملات».

وأوضح عبدالله، أنه «من المتوقع أن تستمر ارتفاعات الذهب بوتيرة أكبر حتى نهاية العام الجاري، وفقاً للتقارير والمؤشرات السوقية الدولية، لكن وفقاً للتقديرات، فإنه من المنتظر حدوث تصحيح سعري مؤقت خلال الربع الثالث من العام الجاري، ويتوقع أن تصل حدود أسعار الذهب إلى 1700 دولار للأونصة، وذلك مع بيع عدد من الصناديق الاستثمارية الدولية لعدد من السبائك التي اشترتها خلال فترات سابقة والاستفادة من الارتفاعات لتسجيل مكاسب جديدة لها، فيما يتوقع أن تعود الأسعار للارتفاع لحدود قياسية جديدة تصل إلى 2200 دولار للأونصة قبل نهاية العام الجاري».

سعر الغرام

بدوره، قال مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، فيشال دهكان، إن «الزيادات الكبيرة التي اكتسبها سعر غرام الذهب منذ بداية العام الجاري حتى الآن انعكست بشكل إيجابي على المتعاملين في شراء السبائك الذهبية، الذين استفادوا من تلك المكاسب لبيع بعض أو كل ما بحوزتهم من السبائك سواء من أوزان 100 غرام أو 50 غراماً»، لافتاً إلى أن «الزيادات الكبيرة في أسعار الذهب حفزت أيضاً عدداً من المتعاملين على بيع المشغولات المستعملة من موديلات قديمة، والانتظار فترات انخفاض الأسعار للعودة وشراء موديلات حديثة».

وأضاف أن «أسعار الذهب من المتوقع أن ترتفع بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة، وهو ما يدفع عدداً من المتعاملين للتعامل بحذر عند بيع المنتجات التي بحوزتهم، سواء من السبائك أو العملات».

معدلات قياسية

من جهته، قال مدير شركة «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش دهناك، إن «سعر غرام الذهب حقق زيادات كبيرة منذ بداية العام الجاري حتى الوقت الراهن، مدعوماً بتسجيل الأسعار أخيراً لمعدلات قياسية، ما انعكس بدوره في زيادة استفادة المتعاملين في السبائك بشكل خاص من تلك الزيادات، كونهم الأكثر تركيزاً على عمليات الاستثمار مقارنة بالعملات التي تخصص للهدايا والادخار».

وأشار إلى أن «الزيادات الكبيرة أسهمت في تغير أنماط النشاط في الأسواق من حيث التحول بنسب أكبر للبيع للمتاجر، سواء للسبائك والمشغولات، مقارنة بنسب النشاط في عمليات الشراء للمنتجات الجديدة».

قيمة المكاسب

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً أمس، 239.75 درهماً، بارتفاع بلغ 55.75 درهماً وبنسبة زيادة وصلت إلى 30% مقارنة بمؤشرات أسعاره بداية يناير الماضي، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 225.25 درهماً، بزيادة قدرها 52.5 درهماً وبنسبة ارتفاع 30% مقارنة ببداية يناير الماضي. ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 215 درهماً، بارتفاع بلغ 50 درهماً، وبارتفاع نسبته 30%، بينما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 184.25 درهماً، بزيادة بلغت 43 درهماً، وبنسبة ارتفاع 30%.

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