27 مليون نزيل في فنادق الدولة خلال 2019

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن عدد نزلاء الفنادق والمنشآت الفندقية في دولة الإمارات ارتفع إلى 27 مليوناً و138 ألفاً و846 نزيلاً خلال عام 2019، مقابل 25 مليوناً و548 ألفاً و966 نزيلاً خلال عام 2018 بنمو نسبته 6.2%.

عدد النزلاء

وأضافت في تقرير أصدرته، أمس، بعنوان «إحصاءات السياحة في الإمارات 2019» أن إجمالي نزلاء الفنادق من الدول الآسيوية جاءوا في المرتبة الأولى بإجمالي سبعة ملايين و80 ألفاً و234 نزيلاً، يليهم النزلاء من الدول الأوروبية بإجمالي ستة ملايين و362 ألفاً و80 نزيلاً.

وسجل عدد نزلاء الفنادق من مواطنين ومقيمين داخل الدولة أربعة ملايين و563 ألفاً و405 نزلاء.

وحلّ نزلاء الفنادق والمنشآت الفندقية من دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الرابعة بإجمالي ثلاثة ملايين و282 ألفاً و870 نزيلاً، فيما بلغ عدد النزلاء من الدول العربية غير الخليجية مليونين و908 آلاف و812 نزيلاً.

وسجل نزلاء الفنادق من دول الأميركتين مليوناً و400 ألفاً و392 نزيلاً، والنزلاء من الدول الإفريقية مليوناً و177 ألفاً و290 نزيلاً، ثم نزلاء الفنادق من أوقيانوسيا بإجمالي 352 ألف نزيل تقريباً، والبقية من دول أخرى.

فترة الإقامة

كشف تقرير الهيئة أن الزوّار أمضوا في فنادق الإمارات 84 مليوناً و963 ألفاً و118 ليلة فندقية، بنمو نسبته 5.8% عن عام 2018، وبمتوسط إقامة يبلغ 3.13 ليال. بدوره، نما معدل إشغال الفنادق والمنشآت الفندقية في الدولة خلال عام 2019 بنسبة 0.8%، إذ ارتفع من 73.5% إلى 74.1%، فيما بلغ إجمالي الإيرادات 30 ملياراً و672 مليون درهم تشتمل على إيرادات المبيت، والطعام والشراب، وإيرادات أخرى.

فنادق وشقق

ذكرت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن عدد المنشآت الفندقية في الدولة بلغ 1136 منشأة فندقية، من بينها 805 فنادق، و331 منشأة لشقق فندقية، تضم مجتمعة 183 ألفاً و194 غرفة وشقة فندقية، من بينها 147 ألفاً و447 غرفة فندقية، و35 ألفاً و747 شقة فندقية، بنمو نسبته 5.8% عن عام 2018، الذي بلغ فيه عدد الغرف 173 ألفاً و86 غرفة وشقة فندقية.

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