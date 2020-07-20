503 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 503 ملايين درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 165 مبايعة بقيمة 264.58 مليون درهم، منها 16 مبايعة لأراض بقيمة 84.9 مليون درهم، و149 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 179.68 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 228.99 مليون درهم، بينما تم تسجيل تسع هبات بقيمة 10.31 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى، تلتها مبايعة بـ13 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدّرت «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ثلاث مبايعات بخمسة ملايين درهم، تلتها منطقة معيصم الأول بتسجيلها ثلاث مبايعات بـ30 مليون درهم.

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