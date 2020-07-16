11.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والاملاك في دبي أكثر من 11.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 90 مبايعة بقيمة 174.85 مليون درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 94.29 مليون درهم، و70 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 80.56 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 36 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2»، تلتها مبايعة بقيمة تسعة ملايين درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول.

وتصدّرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت أربع مبايعات بقيمة تسعة ملايين درهم، وتلتها منطقة «سيح شعيب 1» بتسجيل مبايعتين بقيمة مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة خمسة ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات.

وتصدّرت منطقة نخلة جميرا المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة أربعة ملايين درهم، وتلتها مرسى دبي بتسجيلها ثماني مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 11.05 مليار درهم، منها 33 رهناً لأراض بقيمة 10.9 مليارات درهم، و26 رهناً لفلل وشقق بقيمة 155.49 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 11 مليار درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 133 مليون درهم. ويعدّ ذلك انعكاساً للقوة والثقة الذي يتمتع بها النظام المصرفي المحلي، فضلاً عن قدرته المتواصلة لضخ السيولة في السوق العقارية.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 116.37 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البدع بقيمة 70 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 12 مليون درهم.

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