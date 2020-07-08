62% نمواً في مبيعات العقارات في شهر يونيو

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أظهرت إحصائيات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ارتفاعاً في عدد معاملات البيع في دبي بنسبة 62%، حيث ارتفعت من 1426 معاملة في شهر مايو إلى 2320 معاملة في يونيو.

وأظهر تقرير حديث لمؤسسة بروبرتي فايندر، أن النصف الأول من العام الجاري والذي شهد ذروة الأزمة زيادة في الطلب على الفلل السكنية بنسبة 400%، مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي.

ولفت التقرير إلى أن متوسط التصرفات العقارية الأسبوعية في دبي سجل 570 معاملة بنسبة نمو 11% أسبوعياً.

وأشار التقرير إلى أن السوق الثانوي (العقارات الجاهزة) استحوذ على 53% من إجمالي معاملات المبيعات في يونيو الماضي في مقابل 28% في أبريل و33.5% من إجمالي المبيعات في مايو 2020.

وأشار التقرير إلى أن الربع الثاني من العام الجاري سجل 5.564 معاملة مبيعات إجمالية بقيمة 10.88 مليار درهم، وهو يعادل نصف ما تم التعامل معه في الربع الأول من عام 2020.

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