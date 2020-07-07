1.45 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.45 مليار درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات بتسجيل الدائرة 117 مبايعة بقيمة 210.51 ملايين درهم، منها 22 مبايعة لأراضٍ بـ62.52 مليون درهم و95 مبايعة للشقق والفلل بـ147.99 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 540.48 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 20 هبة بـ700.43 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة ثمانية ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا، بينما تصدرت «ند الشبا الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ست مبايعات بـ14 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة في منطقة نخلة جميرا بقيمة 21 مليون درهم.

وتصدرت «الخيران الأولى» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، مسجلة 25 مبايعة بـ35 مليون درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news