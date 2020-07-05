شرط جديد للمسافرين من ابوظبي على "الاتحاد للطيران"

المصدر: عبير عبد الحليم - أبو ظبي

قالت الاتحاد للطيران إن المسافرين من أية إمارة أخرى يحتاجون إلى إجراء فحص كورونا «كوفيد -19» لدخول أبوظبي.

وأوضحت الاتحاد، في تحديث جديد اليوم، انه ينبغي على أي مسافر على متن الاتحاد للطيران من أي إمارة أخرى للوصول إلى مطار أبوظبي ان يقدم نتيجة سلبية لفحص (كوفيد -19) حتى يُسمح لك بدخول أبوظبي.

ونوهت انه يجب أن يكون الاختبار سارياً في غضون 48 ساعة من وصول المسافر إلى المطار.

واكدت الاتحاد انه لا توجد ضرورة ملحة للمسافرين الذين تأثرت خططهم للسفر نظرا للتغييرات التي طرأت على شبكة الاتحاد للطيران عدم الاتصال بالشركة فوراً لتغيير الرحلة حيث ستبقي تذاكرهم مفتوحة للحجز عندما يكونوا مستعدين مرة أخري للسفر.

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