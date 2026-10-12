مكتوم بن محمد: تبقى غايتنا أن يكون لكل استثمار مالي عائدٌ إنساني لمستقبل الأجيال القادمة

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، في تدوينة عبر منصة "إكس": "في الإمارات تُسخّر الميزانية العامة أداة لبناء الإنسان والاستثمار في المستقبل، وتسريع وتيرة التنمية للوصول لأرقى مستويات الريادة".

وأضاف سموه: "اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات (2027 – 2029) بإجمالي مصروفات تبلغ 292.5 مليار درهم. كما اعتمد 90.1 مليار درهم إجمالي الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027، وتم تخصيص أكثر من ثلثها لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات".

وتابع سموه: "ميزانية دولة الإمارات تعكس أولويات القيادة الرشيدة التي تضع الارتقاء بجودة حياة المجتمع في صدارة أهدافها، وسيتم من خلالها توظيف الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية في التخطيط المالي بما يضمن مرونة اقتصادنا وترسيخ تنافسيته الدولية وفق أعلى درجات الانضباط المالي. وتبقى أهم غاياتنا أن يكون لكل استثمار مالي عائدٌ إنساني ينعكس في مستقبل الأجيال القادمة".