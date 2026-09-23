منصة موحدة لتحديث بيانات متعاملي البنوك

كشف المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، جمال صالح، عن العمل على منصة موحدة تتيح تحديث بيانات المتعاملين ووثائقهم إلكترونياً بصورة مؤتمتة، ما يقلل الحاجة إلى قيام المتعامل بتحديث بياناته بشكل يدوي ومنفصل لدى كل بنك من البنوك التي يتعامل معها والجهات المختلفة، متوقعاً جاهزية المنصة قبل نهاية العام الجاري.

وقال صالح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش مشاركة الاتحاد في معرض «سيملس الشرق الأوسط 2026»، إن القطاع المصرفي يواصل، بقيادة المصرف المركزي، وبالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات والجهات المعنية، العمل على مجموعة من المبادرات التي تستهدف تطوير الخدمات المصرفية والرقمية وتعزيز مكانة الدولة في القطاع المالي.

وأوضح أن المنصة الجديدة تسير على مبدأ ربط البيانات بمصادرها الأساسية أو ما يعرف بـ«المصدر الذهبي»، بحيث يتم الحصول على كل معلومة من الجهة الرسمية المختصة بها، ومن ثم تحديثها إلكترونياً بدلاً من مطالبة المتعامل أن يقوم بتقديم الوثائق نفسها إلى جهات متعددة.

وأضاف أن الهدف هو جمع وربط المعلومات المتعلقة بالمتعامل إلكترونياً، بما يشمل بيانات كالهوية وجواز السفر وغيرها من الوثائق والبيانات ذات الصلة، بحيث لا يضطر المتعامل إلى إجراء عمليات تحديث منفصلة كلما انتهت إحدى وثائقه أو جرى تجديدها.

وقال صالح إن المنظومة ستتيح للمتعامل الوصول إلى بياناته المرتبطة بعدد من الخدمات في مكان واحد.

وفي سياق متصل، أكد صالح أن دولة الإمارات تمتلك المقومات المتقدمة التي تمكنها من مواصلة تعزيز موقعها الريادي عالمياً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من هذه البنية التكنولوجية والقدرات المتاحة في الدولة لتطوير القطاع المصرفي وتسريع التحول الرقمي.

كما أكد أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يواصل تطوير منظومة المدفوعات والخدمات الرقمية والأمن السيبراني، لافتاً إلى العمل على عدد من المبادرات، تحت قيادة المصرف المركزي، والتي تستهدف كلها تسهيل الخدمات المصرفية وحماية المتعاملين وتعزيز كفاءة المدفوعات المحلية وعبر الحدود.

وقال إن من أبرز التطورات في منظومة المدفوعات كان إطلاق بطاقة «جيوَن»، باعتبار أنها أول بطاقة دفع وطنية إماراتية كلياً، تعمل داخل الدولة، وتتيح تنفيذ المدفوعات، مع بقاء بيانات ومعاملات الدفع ضمن الدولة.

وأضاف أن دولة الإمارات عملت كذلك، بالتعاون مع المصرف المركزي، على تطوير العملة الرقمية للمصرف المركزي والبنى التحتية اللازمة لها.

وحول مشاركة اتحاد مصارف الإمارات في «سيملس الشرق الأوسط»، قال صالح إن الاتحاد يشارك وللمرة الأولى بشكل جديد وموسع، حيث تعقد 10 من لجان الاتحاد، البالغ عددها 37 لجنة، اجتماعاتها الدورية ضمن فعاليات المعرض.

وأوضح أن ممثلاً عن كل لجنة سيستعرض عقب انتهاء اجتماع لجنته، خلاصة النقاشات وأبرز الموضوعات التي تم تناولها، وبشكلٍ مباشر أمام جمهور المعرض، في خطوة تهدف إلى نقل جانب من عمل لجان الاتحاد وتبادل الخبرات مع المشاركين في الحدث ونشر الوعي بأعمال الاتحاد والرسائل التي يريدها الاتحاد أن تصل إلى الجماهير كافة، مثل الوعي المالي والحماية من الأخطار السيبرانية وحماية المتعاملين وغيرها.