«غير العرب» يستحوذون على 31% من تداولات أسواق المال المحلية خلال يونيو

المصدر: أبوظبي - وام





بلغت قيمة تداولات الأجانب غير العرب في أسواق المال المحلية، نحو 6.3 مليارات درهم، شراء وبيعا، خلال يونيو الماضي، تشكل ما نسبته 31% من إجمالي التداولات المسجلة، وذلك بحسب ما أظهره الرصد الشهري للتعاملات في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي.

ووصل إجمالي التداولات في كلا السوقين الشهر الماضي إلى نحو 20.3 مليار درهم «شراء وبيع»، منها 12.47 مليار درهم في سوق دبي و7.83 مليارات درهم في سوق أبوظبي.



واتضح من خلال المتابعة، أن سلوك المستثمرين الأجانب مال إلى الشراء في سوق دبي المالي خلال يونيو، حيث بلغ صافي تداولاتهم نحو 188 مليون درهم تقريبا، في حين غلبت نزعة البيع على سلوكهم في سوق أبوظبي لأوراق المالية وبقيمة 300 مليون درهم تقريبا.

وكانت استثمارات الأجانب من غير العرب شهدت ارتفاعا في وتيرة تدفقها خلال الشهرين الماضيين وذلك بدعم من إدراج بعض الأسهم الإماراتية ضمن مؤشرات عالمية مما يعني أنها باتت هدفا للمحافظ الاستثمارية الدولية.



وعلى مستوى حركة تداولات الأجانب «غير العرب» في الأسوق خلال شهر يونيو من العام الجاري، بلغت قيمة مشترياتهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 1.5 مليار درهم، في حين وصلت قيمة مبيعاتهم في الشهر ذاته إلى 1.8 مليار درهم تقريبا.

وبذلك، بلغ إجمالي تداولات هذه الشريحة من المستثمرين 3.3 مليارات درهم تشكل ما نسبته 42% من إجمالي التداولات المسجلة في السوق خلال الشهر الماضي.

أما في سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب من غير العرب خلال يونيو نحو 1.6 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1.41 مليار درهم، بينما شكلت تداولات الأجانب نحو 24.1 % من إجمالي التداولات المسجلة في فترة الرصد.



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