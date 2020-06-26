ارتفاع أسعار الذهب 5 دراهم للغرام.. تعرف على سعر كل عيار

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

سجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعات راوحت قيمتها بين 3.75 وخمسة دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك وفقاً للأسعار المعلنة في دبي والشارقة، ما شجع متعاملين على بيع ما بحوزتهم من سبائك ذهبية.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 213.25 درهماً بارتفاع قيمته خمسة دراهم، في ما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 200.25 درهم بزيادة قدرها 4.75 دراهم. ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 191 درهماً بارتفاع بلغ 4.25 دراهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 163.75 درهماً بزيادة 3.75 دراهم.

وقال نائب رئيس مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، ورئيس شركة «سيرويا للمجوهرات»، تشاندو سيرويا، إن الأسواق شهدت أخيراً إقبالاً من متعاملين على بيع السبائك الذهبية للمتاجر، للاستفادة من الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها أسعار الذهب، لافتاً إلى أن «تلك الارتفاعات أسهمت في بطء الطلب على المشغولات الجديدة.

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