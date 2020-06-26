«طيران الإمارات» تضيف عمّان والخرطوم إلى قائمة وجهات الركاب في يوليو

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة طيران الإمارات»، اليوم، أنها ستوفر خدمات ركاب منتظمة من سبع مدن أخرى خلال يوليو المقبل. وأوضحت، في بيان لها اليوم، أن المدن الجديدة التي ستنضم إلى شبكة الناقلة هي: الخرطوم (3 يوليو)، عمّان (5 يوليو)، أوساكا (7 يوليو)، ناريتا (8 يوليو)، أثينا (15 يوليو)، لارنكا (15 يوليو)، وروما (15 يوليو).

وبذلك يرتفع عدد المحطات التي ستخدمها «طيران الإمارات» إلى 48 محطة، لتوفر مزيداً من الخيارات أمام المتعاملين، ومواصلة سفرهم براحة وأمان عبر دبي، مع اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية المكثفة لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين.



ووفقاً للناقلة، سيتمكن المسافرون على متن «طيران الإمارات» الآن من السفر إلى دبي بعد الإعلان، أخيراً، عن فتح أبواب المدينة أمام رجال الأعمال والسياح، اعتباراً من السابع من يوليو 2020، وتطبيق بروتوكولات جديدة للسفر الجوي تسهل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح، مع الحفاظ على صحة وسلامة الزوار والمجتمعات.

وأكدت أن الحجوزات متاحة أمام المتعاملين للسفر بين وجهات في الشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وإفريقيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي، إذا كانوا يلبون متطلبات السفر ودخول حدود الدولة التي يسافرون إليها.

ولفتت إلى أنه يمكن الحجز عبر الإنترنت على www.emirates.com، أو عن طريق وكلاء السفر.

وشددت «طيران الإمارات» على أنها تطبق سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواءً على الأرض أم في الأجواء، لضمان سلامة وصحة المتعاملين والموظفين.

كما تذكّر المتعاملين بأن القيود التي تفرضها معظم دول العالم على السفر لاتزال سارية المفعول، وأنها ستقبل المسافرين على رحلاتها إذا كانوا يلبّون شروط الدخول إلى الدولة التي يتوجهون إليها.

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