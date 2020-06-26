3.08 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.08 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 546 مبايعة، بقيمة 987.54 مليون درهم، منها 77 مبايعة للأراضي بقيمة 377.46 مليون درهم، و469 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 610.08 ملايين درهم، فيما سجلت الرهونات قيمة قدرها 1.9 مليار درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات العقارية الصادر عن الدائرة أمس، بأن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 33 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، بينما تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بـ58 مليون درهم. وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بـ12 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

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