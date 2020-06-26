المكاتب الخارجية و3000 شريك مستعدون لاستقبال الحجوزات السياحية إلى دبي

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، إن الإمارة ستبدأ باستقبال المسافرين والسياح الدوليين مجدداً اعتباراً من السابع من شهر يوليو المقبل، مشيرة إلى أن جميع مكاتبها الخارجية ونحو 3000 شريك دولي لها، على أتم الاستعداد لاستقبال الحجوزات السياحية إلى الإمارة.

وكشفت الدائرة، خلال لقاء عن بعد، للاطلاع على آخر المستجدات في إطار استئناف استقبال دبي للزوار الدوليين، عن وجود «بروتوكولات تتم مناقشتها مع العديد من الدول»، متوقعة أن تكون هناك تسهيلات إضافية مع الدول الجاهزة في المستقبل القريب، ومضيفة أن دبي ستظل المدينة المعجزة والوجهة المفضلة للسياح حول العالم.

استقبال المسافرين

وتفصيلاً، قال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال سعيد المري، إن «الإمارة ستبدأ باستقبال المسافرين والسياح الدوليين مجدداً اعتباراً من السابع من شهر يوليو المقبل»، لافتاً إلى أن الإجراءات والضوابط الخاصة باستقبال الزوار، متاحة بشكل تفصيلي على الموقع الشبكي للدائرة، بما في ذلك شروط القدوم والمغادرة والفحوص الإلزامية، وغيرها.

وذكر المري، أن من أهم الاشتراطات الموجودة (فحص PCR لتشخيص فيروس كورونا)، موضحاً أنه بإمكان السائح أن يجري هذا الفحص في بلده قبل أن يغادر، وإن لم يستطع يمكنه فعل ذلك لدى الوصول إلى مطار دبي الدولي، إلى جانب اشتراطات التأمين الصحي، مشيراً إلى أن الحجر سيكون إلزامياً فقط للذين تكون نتيجة فحوصهم إيجابية، على أن يتحملوا الكلفة.

وأضاف: «في دبي نستخدم أفضل التكنولوجيات، بما في ذلك الفحص الحراري في كل الأماكن، وليس في المطار فقط»، مؤكداً على أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات الرسمية، وفي جميع الأوقات وفي مختلف الأماكن.

وكشف عن أن «هناك بروتوكولات تتم مناقشتها مع العديد من الدول، ونتوقع في المستقبل القريب أن تكون هناك تسهيلات إضافية مع الدول الجاهزة»، لافتاً إلى أن «كل هذه الإجراءات خاضعة للتعديل بحسب الظروف وبناء على قرارات مركز التحكم والسيطرة».

مرافق جاهزة

وقال المري: «نحن على أتم الاستعداد لبدء استقبال السياح، فجميع المرافق جاهزة تماماً من مراكز تسوق ومنشآت فندقية ومنتجعات وحدائق مائية، فهي تطبق كل إجراءات السلامة ومعايير المسافة الآمنة منذ لحظة وصول السائح وحتى وقت المغادرة».

وأضاف أن «جميع مكاتبنا الخارجية ونحو 3000 شريك للدائرة جاهزون ومستعدون لاستقبال الحجوزات إلى دبي»، مبيناً أنه «خلال فترة التوقف، تواصلنا مع جميع شركائنا حول العالم لتعزيز العلاقات معهم، ومعظم مواقع السفر الشهيرة تدرج دبي ضمن أبرز الوجهات التي يبحث عنها الناس».

وتابع: «نحن جاهزون ومستعدون للانطلاق بقوة، ونواصل العمل عن كثب مع شركائنا داخل الدولة وخارجها».

وقال المري إن «كثيراً من الناس عادوا إلى حياتهم الطبيعية في العديد من البلدان، وفتحوا مجدداً أسواقهم السياحية، وهذا مهم بالنسبة لنا وشيء إيجابي»، متوقعاً «قدوم السياح بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً من (الدول الجاهزة)».

وأشار إلى أننا «متفائلون جداً بمستقبل السياحة في إمارة دبي، بالرغم من الأثر السلبي لـ(كوفيد-19)».

وأضاف «نهتم أيضاً بالأسواق الناشئة التي تتميز بإمكانات كبيرة، وفي حال وجود صعوبات في أسواق معينة، نركز على أسواق أخرى، ولدينا مرونة في هذا الإطار».

وبين أنه «في الأشهر القليلة الماضية، ركزنا على التسويق في أكثر من 48 دولة، ورأينا نتائج إيجابية جداً».

وقال المري إن دبي ستظل المدينة المعجزة، مشيراً إلى أن الناس حول العالم بدأوا بالبحث والتخطيط لإجازاتهم، ونحن متأكدون أن دبي ستظل الوجهة المفضلة، وهذا ما نراه يومياً عبر المواقع الالكترونية ومن شركائنا الذين يتواصلون معنا ويؤكدون لنا الأمر ذاته.

الصين.. مركز جذب رئيس لدبي

قال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال سعيد المري، إن «الصين ستظل مركز جذب سياحي رئيس بالنسبة لنا، فلدينا علاقات عميقة مع الصين، وشراكات مع أكثر من 4000 شركة سياحية في أكثر من 42 مدينة في الصين، فضلاً عن أكثر من 190 شراكة مع الشركات الكبرى، ونحن نتواصل معهم ونستعد لفتح السوق مرة أخرى».

وأضاف أن «الاتصالات مستمرة مع شركائنا في الصين لاستئناف استقبال السياح ورجال الأعمال الصينيين من جديد»، مؤكداً أن السياحة في دبي ستتعافى سريعاً بجهود الجميع.

هلال سعيد المري:

«دبي ستظل الوجهة المفضلة، وشركاؤنا يؤكدون لنا الأمر ذاته».

«متفائلون جداً بمستقبل السياحة في دبي، رغم الأثر السلبي لـ(كوفيد-19)».

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