«فلاي دبي» تُصدر دليلاً بإجراءات السفر والعودة للمواطنين والمقيمين والزوّار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدرت «فلاي دبي» دليلاً مبسطاً لأولئك الذين يخططون للسفر هذا الصيف، بعد إعادة إطلاق رحلاتها المنتظمة اعتباراً من 7 يوليو، سواء من المواطنين أو المقيمين أو الزوّار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، في بيان أمس: «لقد غيرت جائحة (كوفيد-19)، الطريقة التي نسافر بها، وسيتعين علينا جميعاً تحمل مسؤولياتنا. هذا هو السبب في أننا نشارك هذه الخطوات البسيطة ليتبعها الركاب، لتمكينهم من السفر بأمان برحلة خالية من المتاعب خلال هذا الصيف». وتمنح الإرشادات الخاصة بالسفر، الركاب الثقة في معرفة ما يتعين عليهم القيام به للسفر مرة أخرى، سواء كنت زائراً دولياً أو مقيماً عائداً أو مواطناً أو مقيماً في الدولة.

خطوات للزوّار

وأشارت الشركة إلى أنه اعتباراً من 7 يوليو، ستكون دبي مفتوحة للزوار، وهذه هي الخطوات التي يجب على الزوار إكمالها قبل السفر:

• تحقق من متطلبات التأشيرة لدولة الإمارات، فهي نفسها التي كانت قبل وباء «كوفيد-19»، وهذا يشمل التأشيرة عند الوصول لحاملي جوازات السفر من 47 دولة.

• شراء تأمين سفر دولي يشمل التأمين الطبي.

• إكمال نموذج إقرار طبي يفيد بأنك خالٍ من أعراض «كوفيد-19»، والتوقيع على نموذج تعهد بالحجر الصحي يفيد بأنك ستتحمل كل تكاليف الحجر الصحي والعلاج في حالة إصابتك بـ«كوفيد-19».

• الخضوع لفحص (PCR) قبل السفر، ويجب أن تظهر الشهادة نتيجة سلبية، وأن تكون أُصدرت في غضون 96 ساعة من الوصول.

• إذا لم يكن من الممكن إجراء فحص (PCR) قبل السفر، فيمكن إجراؤه عند الوصول إلى مطار دبي الدولي. وسيحتاج المسافر إلى الحجر الصحي حتى ظهور النتيجة. إذا كانت النتيجة إيجابية، فيتوجب العزل لمدة 14 يوماً.

إجراءات للمقيمين

ولفتت الشركة إلى أنه يمكن للمقيمين في الإمارات الذين يرغبون في العودة إلى الدولة، القيام بذلك بعد إكمال الخطوات التالية قبل سفرهم:

• التقدم بطلب للحصول على الموافقة على العودة إلى دبي على موقع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

• إكمال نموذج إقرار طبي يفيد بأنك خالٍ من أعراض «كوفيد-19»، والتوقيع على نموذج تعهد بالحجر الصحي يفيد بأنك ستتحمل جميع تكاليف الحجر الصحي والعلاج في حال إصابتك بـ«كوفيد-19».

السفر للخارج

وأكدت الشركة أنه يمكن لمواطني الإمارات والمقيمين فيها الآن، السفر إلى أي وجهة مفتوحة للزوار، ويجب عليهم أيضاً إكمال الخطوات التالية:

• التحقق من موقع IATA Travel Centre على الإنترنت لمعرفة ما إذا كانت هناك قيود مفروضة على وجهة السفر.

• إذا قمت بحجز تذكرة ذهاب وعودة من «فلاي دبي» سنقوم باجراءات إصدار «إذن الدخول».

• شراء تأمين سفر دولي يشمل التأمين الطبي.

• إكمال نموذج إقرار طبي يفيد بأنك خالٍ من أعراض «كوفيد-19»، والتوقيع على نموذج تعهد بالحجر الصحي يفيد بأنك ستتحمل جميع تكاليف الحجر الصحي والعلاج في حالة إصابتك بـ«كوفيد-19».

جميع القادمين

وبينت الشركة أنه على جميع القادمين الى دبي، عند الوصول إلى مطار دبي الدولي، وبغرض الاقامة في دبي، يجب عليهم اتباع الخطوات التالية:

• الخضوع لفحص (PCR) في مطار دبي الدولي، إلا إذا كنت تحمل شهادة تفيد بأن نتيجتك سلبية لفحص صادر خلال الـ96 ساعة الماضية.

• الحجر الصحي حتى استلام نتائج الفحص.

• إذا كانت النتائج إيجابية لـ«كوفيد-19»، فيجب مراعاة فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

• قم بتنزيل COVID19 - DXB Smart App (من متجر تطبيقات Apple أو من متجر Google Play) للتسجيل لدى هيئة الصحة بدبي قبل مغادرة المطار.

• التقيّد بكل الإجراءات الاحترازية المعمول بها في دبي.

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