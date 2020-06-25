"مصر للطيران" استئناف الرحلات إلى دبي وأبوظبي والشارقة

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أعلنت شركة "مصر للطيران"، استئناف رحلاتها الدولية مرة أخرى إلى وجهات عدة بما في ذلك دبي وأبوظبي والشارقة، اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن بقية الوجهات تباعاً وفقاً لموافقة السلطات المعنية بكل دولة.

وقالت الشركة على موقعها الشبكي إن الرحلات التي ستبدأ خلال الفترة ما بين 01 يوليو - 07 يوليو، ستكون إلى المحطات التالية: الشارقة، أبوظبي، أثينا، أديس أبابا، أربيل، أمستردام، باريس، برلين، بروكسل، بودابست، بيروت، تورونتو، جوبا، دبي، روما، فرانكفورت، فيينا، لندن، ميلان، ميونيخ، نيويورك، واشنطن.

وأوضحت أنه بالنسبة للرحلات التي ستبدأ خلال الفترة ما بين 08 يوليو - 14 يوليو، فتتمثل في كل من: بغداد، غوانزو، جنيف، كوبنهاغن، مشيرة إلى أن الرحلات التي ستبدأ خلال الفترة من 15 يوليو ستكون إلى مدن برشلونة، دار السلام، مدريد.

وبينت أنه بالنسبة للمتعاملين الذين حجزوا قبل 15 يونيو فعليهم مراجعة تأكيد حجوزاتهم على الرحلات الدولية المجدولة في الفترة من 1 يوليو إلى 15 سبتمبر المقبل 2020.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news