«طيران الإمارات» تزيد محطاتها إلى 50 وجهة الشهر المقبل

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت شركة «طيران الإمارات» بأنها ستستأنف خدماتها لنقل الركاب إلى 10 وجهات جديدة، خلال الشهر المقبل، ليصل إجمالي عدد محطاتها إلى 50 وجهة ضمن شبكتها، وذلك بعد صدور قرار السماح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج وبدء حركة السياحة الدولية.

وذكرت الشركة، خلال لقاء عن بُعد، أنها ستبدأ تشغيل طائرات «إيه 380» العملاقة إلى الوجهات الأكثر طلباً، اعتباراً من منتصف يوليو المقبل. كما ستعيد إعادة فتح صالات رجال الأعمال والدرجة الأولى التابعة لها في مطار دبي الدولي لخدمة المسافرين.

وجهات إضافية

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «طيران الإمارات»، عادل الرضا، إن الناقلة ستطلق خدماتها المخصصة لنقل الركاب إلى 10 وجهات إضافية، خلال الشهر المقبل، ليصل إجمالي عدد وجهاتها إلى 50 محطة حول العالم. وأضاف الرضا، خلال لقاء عن بعد، مع وسائل الإعلام المحلية، أمس، أن الشركة ستبدأ تشغيل طائرات «إيه 380» إلى الوجهات الأكثر طلباً، بدءاً من منتصف يوليو المقبل، لافتاً إلى أن معدل الحجوزات على رحلات الناقلة يشهد ارتفاعاً ملحوظاً، بعد صدور قرار السماح بسفر المواطنين والمقيمين إلى الخارج، وبدء استقبال السياح والزوار عبر مطارات دبي اعتباراً من السابع من يوليو، وذلك وفقا لاشتراطات محددة.

استئناف العمل

وبيّن الرضا أن الناقلة ستعيد استئناف العمل في المزيد من وجهاتها خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع مستويات الطلب على النقل الجوي من جهة، وتقليل القيود على السفر من جهة أخرى، مشيراً إلى أن الناقلة ستعلن عن مدن جديدة قريباً في كل من ألمانيا وبريطانيا تماشياً مع ارتفاع مستوى الحجوزات إليها، وذكر أن الناقلة ستعيد فتح صالات رجال الأعمال والدرجة الأولى التابعة لها في مطار دبي الدولي، اعتباراً من الأول من يوليو المقبل لخدمة المسافرين، لافتاً إلى أن «طيران الإمارات» تطبّق سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواء على الأرض أو في الأجواء.

إشغال الرحلات

وأفاد الرضا بأن معدل إشغال الرحلات الجوية بدوره يشهد ارتفاعاً على الرحلات المجدولة إلى الوجهات الحالية، مقارنة بالفترة السابقة في بداية استئناف النشاط، مشيراً إلى أنه مع تخفيف القيود وزيادة الطلب، نتوقع معدلات نمو أكبر في الفترة المقبلة، خصوصاً أن دبي تعد أكبر محور للنقل الجوي في العالم.

وأوضح أن الشركة تشغل حالياً 50 طائرة ضمن أسطولها لخدمة وجهاتها الحالية، لافتاً إلى أن الناقلة تنسق وتتعاون مع مختلف الجهات، بما في ذلك شركاؤها، لاستئناف موسم السياحة، وتعمل أيضاً على تصميم عروض ترويجية للزوار القادمين إلى الإمارة، وأضاف أن الناقلة تواصل استعداداتها لاستئناف حركة السياحة الدولية إلى دبي في السابع من يوليو.

طلبيات

وأفاد الرضا بأن الناقلة تواصل المناقشات والمباحثات مع شركة «إيرباص»، بخصوص طلبياتها المتبقية من طائرة «إيه 380»، لافتاً إلى أنه بالنسبة للطلبيات المستقبلية لطائرات «A350» من «إيرباص» و«787-9» من شركة «بوينغ»، فإن من المتوقع بدء تسلمها في عام 2023، وبالتالي فإن هناك وقتاً كافياً بخصوص اتخاذ أي قرارات تتعلق بحجم الأسطول والمتطلبات.

وأوضح أن قيود السفر هي العائق الوحيد والأبرز خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن بعض الدول بدأت تخفيف الإجراءات.

أسعار التذاكر

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «طيران الإمارات»، عادل الرضا، إن أسعار تذاكر الطيران ستبقى في مستويات مقبولة، مضيفاً: «لا أعتقد أنه ستكون هناك مبالغة في أسعار التذاكر».

وأشار إلى أن عملية استئناف التشغيل في قطاع النقل الجوي، ستكون في بيئة تنافسية، حيث ستتاح أمام المسافرين خيارات عدة بخصوص الأسعار.

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