تراجع الذهب يحفّز المتعاملين على شراء العُملات للادّخار

المصدر: أحمد الشربيني ■دبي

سجلت أسعار الذهب، في نهاية الأسبوع الماضي، انخفاضات راوحت قيمتها بين 1.25 درهم ودرهمين للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وقال مسؤولو منافذ بيع ذهب ومجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن تراجع الأسعار عقب أسبوعين من الارتفاعات المتتالية، حفّز عدداً من المتعاملين على شراء العملات الذهبية، لأغراض الادّخار، وتحوطاً من عودة أسعار الذهب لتسجيل زيادات كبيرة متوقعة خلال الفترة المقبلة، لافتين إلى أن الظروف الحالية غيّرت بشكل نسبي من أنماط الاستهلاك للمتعاملين في أسواق الذهب.

شراء العملات

وتفصيلاً، قال مسؤول المبيعات في محل «مجوهرات أمبريال»، آشوين شوني، إن الانخفاضات السعرية للذهب أخيراً، دعمت إقبال متعاملين على شراء العملات الذهبية لأغراض الادخار، وتحوطاً من تسجيل ارتفاعات سعرية كبيرة متوقعة في الأسواق خلال الفترة المقبلة. ولفت شوني إلى تعاملات محدودة على شراء السبائك الذهبية بأوزان صغيرة، إلا أن الطلب الأكبر تركز على العملات، كونها تمتاز بسهولة إعادة البيع، وإمكانية استخدامها لأغراض الزينة.

مشغولات جديدة

من جهته، قال مدير شركة «مجوهرات حيات»، ديليب دهكان، إنه وعلى الرغم من تسجيل الذهب انخفاضات سعرية عقب زيادات متتالية استمرت أسبوعين، فإن التراجع السعري لم يؤثر في شراء المشغولات الذهبية الجديدة، فيما تراجعت حركة إعادة بيع المشغولات المستعملة، مع ترقب المتعاملين لارتفاعات جديدة في الأسعار.

واتفق مع شوني في أن الانخفاضات السعرية دعمت من إقبال بعض المتعاملين على شراء العملات الذهبية لأغراض الادّخار، وللتحوط من تسجيل ارتفاعات بنسب كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح دهكان أن العملات تمتاز بسهولة إعادة البيع، وإمكانية استخدامها لاحقاً على شكل هدايا أو للزينة، لاسيما للمتعاملين من جنسيات دول آسيوية، لافتاً إلى أن بعض المتعاملين يعتقد أن العملات أنسب للادخار خلال الظروف الحالية، بخلاف السبائك التي يتم الاحتفاظ بها لأغراض الاستثمار، ما يجعل الإقبال عليها حالياً محدوداً للغاية، مع تفضيل شرائها خلال الانخفاضات السعرية الكبيرة.

أنماط المستهلكين

في السياق ذاته، قال مدير شركة «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن الظروف الحالية غيّرت بشكل نسبي من أنماط الاستهلاك للمتعاملين في أسواق الذهب، وهو ما جعل بعضهم يبحث عن شراء العُملات لأغراض الادخار.

وأشار داهناك إلى عدم تأثير الانخفاضات السعرية الأخيرة للذهب على شراء المشغولات الجديدة، مُرجعاً ذلك إلى غياب المناسبات المحفزة للشراء حالياً، وترقّب معظم المتعاملين لانخفاضات سعرية أكبر.

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 208.25 دراهم، بانخفاض قيمته درهمان، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً مبلغ 195.5 درهماً بتراجع بلغ 1.75 درهم.

ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 186.75 درهماً بانخفاض قيمته 1.5 درهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 160 درهماً بتراجع بلغ 1.25 درهم.

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