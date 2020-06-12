التأمين ضد الحريق

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

توفر شركات التأمين وثائق وتغطيات عدة على المنازل والممتلكات بالنسبة للأفراد ضد الحريق والأخطار الإضافية.

وفقاً لشركات تأمين، تتنوع هذه الوثائق لتغطي مخاطر الخسائر أو الأضرار الناجمة عن الحرائق والبرق وتعويض المتضررين منها، وفق شروط العقد المبرم بين الطرفين بما في ذلك السكن البديل والنفقات الطارئة.

وتمتد تغطية هذه الوثائق لتشمل الأخطار المرافقة وعدداً من الأخطار الإضافية، بما في ذلك الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة للممتلكات المجاورة أو الملاصقة ملك الغير، والمسؤولية القانونية التي تقع على المستأجر تجاه المالك صاحب المبنى في حال تضرره بسبب مباشر ناتج عن أي خطر مشمول بالتأمين، أو خسارة الإيجار وهي الكلفة الفعلية لقيمة إيجار العين المؤمنة خلال المدة التي يستغرقها المؤمن له لإصلاح الأضرار على ألاّ تزيد هذه المدة على فترة معينة محددة في الوثيقة بموجب اتفاق الطرفين. كما تمتد التغطية لأي خسائر مباشرة أو غير مباشرة نتجت عن حادث حريق مثل تعطيل الإنتاج، ونفقات إزالة الحطام من بعد الخسائر أو الأضرار التي لحقت بممتلكات المؤمّن وغيرها.

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