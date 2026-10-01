طيران الإمارات تقدم رسالة تذكارية خلال أول رحلة مباشرة بين الإمارات وفنلندا

قدمت طيران الإمارات لركاب أولى رحلاتها المباشرة إلى فنلندا، رسالة خاصة حملت طابعاً احتفالياً بهذه المناسبة، في لفتة عكست أهمية تدشين الخط الجوي الجديد بين دبي والعاصمة الفنلندية هيلسنكي.

وتسلّم ركاب الرحلة المباشرة الأولى إلى هيلسنكي، التي انطلقت صباح اليوم من مبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي متجهة إلى مطار هيلسنكي، شهادة خاصة تذكارية بهذه المناسبة.

وتضمنت الشهادة توقيع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، احتفاءً بتدشين أولى الرحلات المباشرة إلى فنلندا.