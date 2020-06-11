طيران الإمارات تشغّل 4 رحلات إلى القاهرة

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أعلنت طيران الإمارات عزمها تشغيل أربع رحلات إلى القاهرة لمساعدة المصريين العالقين في الخارج على العودة إلى بلادهم. وسوف تعمل الرحلات من دبي أيام 14 و18 و19 و20 يونيو الجاري، كما يمكن للعملاء مواصلة سفرهم على هذه الرحلات عبر دبي انطلاقاً من شبكة طيران الإمارات التي تغطي 30 وجهة حالياً في منطقة الخليج ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأوروبا والأميركتين. والحجز متاح على هذه الرحلات عبر الموقع الشبكي أو عن طريق وكلاء السفر ومكاتب مبيعات طيران الإمارات ومراكز الاتصال.



وسوف يسمح بالسفر على هذه الرحلات فقط للمواطنين المصريين، واولئك الذين تنطبق عليهم شروط ومتطلبات دخول جمهورية مصر العربية.



وقالت الشركة إنها تطبق طيران الإمارات سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواءً على الأرض أم في الأجواء، لضمان سلامة عملائها وموظفيها. وتشمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة أدوات وقاية مجاناً على الركاب تحتوي على كمامات وقفازات ومعقّم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم.



وذكرت الشركة أن القيود التي تفرضها دول العالم على السفر لا تزال سارية المفعول، وأنها لن تتمكن من قبول المسافرين على رحلاتها إلا إذا كانت تنطبق عليهم شروط الدخول إلى الدولة التي يتوجهون إليها، مشيرة إلى أنه ينبغي على المسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة الوصول إلى المبنى 3 في مطار دبي الدولي قبل موعد إقلاع رحلاتهم بثلاث ساعات.

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