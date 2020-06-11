45.6 ألف غرفة قيد الإنشاء في دبي ضمن 147 مشروعاً فندقياً

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت شركة Lodging Econometrics الأميركية المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية، بأن عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء في دبي، وصل إلى 45 ألفاً و647 غرفة، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، ضمن 147 مشروعاً فندقياً، مشيرة إلى أن الإمارة تتصدر قائمة أكبر الوجهات السياحية في مشروعات التطوير السياحي.

وبحسب بيانات الشركة، فإن دبي استحوذت على 26.51% من إجمالي عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء في المنطقة، خلال الربع الأول من عام 2020، وبنسبة تبلغ 24.22% من عدد المشروعات، موضحة أن إجمالي عدد الغرف قيد الإنشاء في السوق الإماراتية ككل، وصل إلى 56 ألفاً و188 غرفة، ضمن 186 مشروعاً فندقياً.

وذكرت الشركة في تقرير، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه خلال الربع الأول من العام الجاري، شهد عدد المشروعات الفندقية في منطقة الشرق الأوسط تباطؤاً محدوداً، إذ سجلت المنطقة 670 مشروعاً تضم 172 ألف غرفة، وبنسبة تراجع بلغت 3 و5% على التوالي على أساس سنوي.

وبيّن التقرير أن عدد المشروعات في مرحلة الإنشاء بالمنطقة يبلغ حالياً 357 مشروعاً، تضم نحو 114 ألف غرفة، فيما يصل عدد المشروعات التي من المقرر أن تدخل مرحلة البناء في الأشهر الـ12 المقبلة 113 مشروعاً، تضم 28 ألف غرفة، بينما تبلغ المشروعات في مرحلة التخطيط المبكر 137 مشروعاً تضم 29 ألف غرفة.

وأوضح أن السعودية سجلت 214 مشروعاً قيد الإنشاء تضم 70 ألف غرفة، فيما سجلت السوق المصرية 65 مشروعاً بإجمالي 16 ألف غرفة، وسلطنة عمان 39 مشروعاً تضم 7545 غرفة.

وأضاف التقرير أنه في الربع الأول من عام 2020، كانت «ماريوت الدولية» هي شركة الامتياز الأولى في الشرق الأوسط، مع 97 مشروعاً تحتوي على نحو 24 ألف غرفة، تلتها شركة «هيلتون العالمية» بـ94 مشروعاً تضم 25 ألف غرفة، ثم شركة «أكور» بـ91 مشروعاً تضم نحو 27 ألف غرفة.

وأشار التقرير إلى أن فيروس «كورونا» لم يكن له تأثير كامل في نتائج الربع الأول من العام الجاري في الشرق الأوسط، كما لايزال من المبكر التكهن بالتأثير الكامل للفيروس في قطاع الضيافة.

السعة الفندقية في دبي

ارتفع إجمالي عدد الغرف الفندقية في دبي، بنهاية فبراير الماضي، ليصل إلى 127 ألفاً و844 غرفة، مقارنة بـ117 ألفاً و436 غرفة نهاية فبراير 2019، بنمو نسبته نحو 9%، وذلك وفقاً لأحدث بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

كما ارتفع عدد المنشآت الفندقية في دبي، بنهاية فبراير 2020، ليصل إلى 745 منشأة، مقارنة بـ716 منشأة بنهاية الشهر ذاته من عام 2019.

26.5 %

من الغرف الفندقية قيد الإنشاء في المنطقة استحوذت عليها دبي، خلال الربع الأول من 2020.

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