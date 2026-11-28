كشفت بلدية دبي عن استهداف تنفيذ وتطوير 44 حديقة في منطقتي الخوانيج الأولى والثانية، ضمن خطة تتضمن أربع مراحل للمشاريع المستقبلية، تبدأ في 2027 وتستمر حتى 2030، على أن تمتد مواعيد افتتاح الحدائق المستهدفة حتى الربع الأول من 2032، إلى جانب افتتاح حديقتي بحيرة الخوانيج الأولى والثانية في الربع الأخير من 2029، ومشروع «برزة دبي» (مجلس الأهالي) في الربع الأول من 2028، بما يعزز المرافق الترفيهية والخدمات المجتمعية وجودة الحياة وخدمة المواطنين في المنطقة.

وأوضحت البلدية أن مشاريع البنية التحتية في منطقة الخوانيج تتضمن تطوير -أنظمة الري الآلي وتنسيق المواقع للطرق الداخلية في الخوانيج 1 و2 خلال 2028، إلى جانب مشروعين مستقبليين لتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار في المنطقتين، بهدف رفع مستوى الخدمة، ومن المقرر اكتمالهما في 2029، فضلاً عن مشاريع تطوير الحدائق والمرافق العامة والمسطحات الخضراء، وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للأهالي.

وتفصيلاً، استعرضت بلدية دبي، خلال لقاء نظمته أخيراً مع أهالي منطقة الخوانيج ضمن مجلس الخوانيج، حزمة من المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذها في المنطقة، شملت الحدائق العامة والمرافق الترفيهية، ومشاريع الري وتنسيق المواقع، وتطوير شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، إلى جانب المبادرات والخدمات المتعلقة بإسكان المواطنين، وذلك في إطار تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي، والاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم وشكاواهم بشأن الخدمات والمرافق واحتياجات المنطقة، والتعرف إلى مقترحاتهم بشأن تطويرها والارتقاء بجودة الحياة فيها.

وفي قطاع الحدائق العامة، أظهرت المشاريع وجود خمس حدائق قائمة في منطقتي الخوانيج الأولى والثانية، وخمس حدائق أخرى قيد التنفيذ، فيما توجد ثلاث حدائق قيد التصميم، من بينها حديقة بحيرة الخوانيج 1 وحديقة بحيرة الخوانيج 2، والمقرر افتتاحهما في الربع الرابع من عام 2029.

وتتوزّع خطة الحدائق المستقبلية على أربع مراحل تبدأ المرحلة الأولى في 2027، مع استهداف افتتاح مشاريعها في الربع الأول من 2029، فيما تبدأ المرحلة الثانية في 2028، على أن يكون افتتاحها في الربع الأول من 2030، وتبدأ المرحلة الثالثة في 2029، مع افتتاح مستهدف في الربع الأول من 2031، بينما تبدأ المرحلة الرابعة في 2030، على أن تفتتح مشاريعها في الربع الأول من 2032.

وتتضمن المشاريع الترفيهية والمجتمعية مشروع «برزة دبي»، المخصص لمجلس الأهالي، والمدرج ضمن المشاريع قيد التنفيذ، مع استهداف افتتاحه في الربع الأول من 2028، فيما تشمل المشاريع المنفذة مجمع مدارس دبي فرع الخوانيج، الذي افتتح في الربع الثالث من 2024، ونادي ذخر الخوانيج، وهو مجمع ترفيهي لكبار المواطنين، افتتح في الربع الثالث من 2025.

وفي مجال الزراعة التجميلية، أنجزت البلدية مشروع الجزيرة الوسطية IR193، الذي امتدت أعماله لأكثر من سبعة كيلومترات على طول شارع الخوانيج، وشمل تنفيذ محطة ضخ لمياه الري لتغذية المشروع والأعمال الزراعية القائمة على جانبي الشارع، إلى جانب استكمال أعمال التجميل وشبكات الري.

كما تضمنت المشاريع المستقبلية مشروع IR242، الخاص بأنظمة الري الآلي وتنسيق المواقع للطرق الداخلية في منطقتي الخوانيج الأولى والثانية، والمقرر تنفيذه في عام 2028، بهدف تطوير المساحات الخضراء وتحسين المشهد الحضري للطرق الداخلية.

وفي قطاع البنية التحتية، استعرضت البلدية مشروعاً مستقبلياً لتطوير نظام تصريف مياه الأمطار في الخوانيج الأولى، يستهدف رفع مستوى الخدمة، ومن المقرر اكتماله في 2029، فيما تبلغ التغطية الحالية للصرف الصحي في المنطقة 16.4 كيلومتراً مربعاً بنسبة 100%، وتبلغ مساحة التغطية الحالية لتصريف مياه الأمطار 7.37 كيلومترات مربعة من إجمالي 16.4 كيلومتراً مربعاً، بنسبة 44.9%.

وفي الخوانيج الثانية، تتضمن الخطة مشروعاً مستقبلياً آخر لتصريف مياه الأمطار ورفع مستوى الخدمة، مع استهداف اكتماله في 2029، وتبلغ التغطية الحالية للصرف الصحي 8.83 كيلومترات مربعة بنسبة 94%، فيما تبلغ مساحة التغطية الحالية لتصريف مياه الأمطار 10.78 كيلومترات مربعة من إجمالي 12.6 كيلومتراً مربعاً، بنسبة 85%.

كما استعرضت البلدية سياسة إسكان المواطنين في الخوانيج، والنماذج المتاحة للفلل السكنية الخاصة، إلى جانب نظام تقييم الاستشاريين والمقاولين، الذي يستهدف تقييم مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات مقاولات البناء الفعالة العاملة في دبي، وفق معايير فنية تشمل مراحل البناء، بدءاً من التأهيل والترخيص وصولاً إلى الإنجاز، إضافة إلى معيار رأي المالك.

• حزمة مشاريع يتم تنفيذها على مراحل لتطوير المرافق والري وتنسيق المواقع وشبكات الصرف وتصريف مياه الأمطار.