«طيران الإمارات» توفر رحلات للمسافرين إلى 16 مدينة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات أمس، مع استئناف حركة الركاب العابرين «الترانزيت»، أنه اعتباراً من 15 يونيو الجاري، ستوفر خدمات ركاب إلى 16 مدينة على طائراتها الـ«بوينغ 777-300ER»، مشددة على أنه نظراً إلى أن القيود المفروضة على السفر لاتزال سارية في معظم الدول، فإن الناقلة تنبّه عملاءها بضرورة التأكد من متطلبات السفر والدخول إلى الوجهة المقصودة قبل الرحلة.

وأوضحت الشركة في بيان، أنه يتوافر على الموقع الشبكي لها: (emirates.com) وعن طريق وكلاء السفر، إمكانية الحجز للسفر بين دبي والمدن التالية: البحرين، مانشستر، زيوريخ، فيينا، أمستردام، كوبنهاغن، دبلن، نيويورك جيه إف كيه، سيؤول، كوالالمبور، سنغافورة، جاكرتا، تايبيه، هونغ كونغ، بيرث وبريسبن.

كما توفر «طيران الإمارات» اعتباراً من الثامن من يونيو الجاري أيضاً رحلات من كراتشي ولاهور وإسلام أباد لإعادة المقيمين في دولة الإمارات والمسافرين من باكستان الراغبين في مواصلة سفرهم إلى إحدى محطات الناقلة المتاحة.

ومع الإعلان الجديد، سيرتفع عدد المحطات التي تغطيها «طيران الإمارات» على رحلات الشحن المنتظمة من دبي إلى 29 مدينة، بما في ذلك الرحلات التي تعمل حالياً إلى كل من: لندن هيثرو، فرانكفورت، باريس، ميلانو، مدريد، شيكاغو، تورنتو، سيدني، وملبورن، إضافة إلى مانيلا اعتباراً من 11 يونيو.

وأصبح بإمكان عملاء «طيران الإمارات» أيضاً الحجز للسفر بسهولة عبر دبي بين وجهات في منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأوروبا والأميركتين، طالما كانوا يلبون متطلبات السفر ودخول الوجهة المقصودة.

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