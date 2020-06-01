غرفة دبي تجدّد التزامها بخدمة القطاع الخاص

المصدر: سامح عوض الله -دبي وعبير عبدالحليم - ابوظبي

عاد موظفو غرفة تجارة وصناعة دبي، إلى مكاتبهم بنسبة 50% أمس، وسط إجراءات وتدابير احترازية ووقائية على أعلى مستوى. وعادت عجلة الحياة إلى مكاتب الغرفة في مبناها الرئيس، مع توافد موظفي الغرفة على مكاتبهم تطبيقاً لخطة العودة إلى العمل.وتابعت الغرفة عملياتها التشغيلية في توفير الخدمات لمجتمع الأعمال، حيث توفّر أكثر من 50 خدمة ذكية.

ووجه مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، رسالة داخلية إلى الموظفين، اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، وجاء فيها: «يسعدني أن أرحب بعودتكم للعمل من المكاتب بنسبة 50% بعد مُضي أكثر من شهرين من العمل عن بُعد بكفاءة وسلاسة. خلال الفترة الماضية ثَبُتَ أن استثمارنا بالتقنيات الحديثة والبنية التحتية الرقمية واستعدادنا للمستقبل كان جزءاً أساسياً من نجاح وتميُّز تجربتنا بالعمل عن بُعد».

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