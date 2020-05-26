استثناء صالونات الأطفال داخل مولات دبي من قرار استئناف العمل

المصدر: سامح عوض الله - دبي

اُستثنيت صالونات حلاقة الأطفال داخل المراكز التجارية من قرار إعادة استئناف الحركة الاقتصادية في دبي، والذي يبدأ سريانه غداً الأربعاء.

وكشف تعميم صادر عن اقتصادية دبي أنه جرى السماح لصالون الحلاقة للأطفال باستئناف عملها وفق عدد من الإجراءات الاحترازية التي تمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأكد التعميم أن الإجراءات الاحترازية تتضمن البنود التالية:

يقوم الموظفون بغسل وتعقيم اليدين وتغيير القفازات قبل وبعد كل متعامل.

يجب إلزام جميع المتعاملين بارتداء الأقنعة عند دخول الصالون في جميع الأوقات، و(سيؤدي عدم الامتثال إلى منعه من دخول الصالون).

يجب على الموظفين ارتداء القفازات والقفازات ودرع الوجه أثناء قيامهم بالخدمة.

يجب إجراء عملية تعقيم الأسطح والكراسي وتشجيع المتعاملين على غسل /تعقيم اليدين قبل وبعد الاستخدام.

استخدام الأدوات ذات الاستعمال الواحد إن وجدت واستعمال الأدوات والمقاعد الأخرى بعد تعقيمها بعد كل استخدام.

ضمان توفر أدوات التعقيم.

تطبيق مسافة تباعد (4 متر مربع) لكل شخص داخل صالون الحلاقة.

يجب وضع ملصق الحد الأقصى للإشغال بالقرب من الباب.

يمكن لشخص بالغ أن يشرف على ثلاثة أطفال كحد أقصى بينهم طفل بعمر 1 إلى 5 سنوات.

يسمح لشخص بالغ واحد فقط بالإشراف على أطفاله.

يسمح بتقديم خدمات الشعر والأظافر ويتم توفيرها عن طريق المواعيد المسبقة فقط.

التأكد من وضع اللافتات والإشعارات على فترات منتظمة برؤية وتعليمات واضحة.

يجب ارتداء أقنعة الوجه من قبل العميل والمعالج، ويمكن إزالة القناع لفترات زمنية قصيرة جدًا خلال إجراءات معينة إن لزم (مثل تقليم الشعر خلف الأذنين، حلاقة اللحية).

يجب أن يرتدي المعالج قناع الوجه أثناء تقديم جميع أنواع الخدمات.

التزام بفحص درجة الحرارة لجميع الموظفين والعملاء عند دخولهم المنشأة. ولن سمح للعملاء الذين تظهر عليهم أعراض بدخول المبنى، كما ينطبق ذلك على الصالون خارج المركز التجاري أيضا.

سيتم فرض عقوبات صارمة على مقدمي الخدمات الذين لا يلتزمون بالبروتوكولات الحكومية.

التواصل الفعال بشأن الحد الأقصى لعدد العملاء المسموح بهم، إذ يجب أن تتم من خلال المواعيد.

إزالة جميع مناطق الانتظار / الجلوس داخل أو أمام الصالون / محل الحلاقة.

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