استطلاع: 52% من المشاركين لن يسافروا للاستجمام في حال استئناف الرحلات

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أظهر استطلاع أجرته "الإمارات اليوم" عبر منصتها في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حذراً ملحوظاً تجاه خطط السفر صيفاً بغرض قضاء العطلات، وذلك في حال استئناف رحلات الطيران.

ووفقاً لنتائج الاستطلاع الذي شارك فيه نحو 2500 قارئ، أكد 52% من المشاركين أنهم لن يسافروا للاستجمام صيفاً في ظل الظروف الحالية حتى لو تم استئناف الرحلات، في حين ربط 22% المشاركين قرارات السفر خلال الفترة المقبلة بتطورات فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

وبحسب النتائج قال 26% فقط من المشاركين في الاستطلاع إنهم سيسافرون بمجرد بدء تسيير الرحلات الجوية إلى الوجهات السياحية.

وكان مديرو وكالات سفر وخبراء، قد قالوا لـ"الإمارات اليوم"، إن إجازة الصيف المقبل لن تكون شبيهة بالمواسم السابقة، مع تضرر القطاع بشدة خلال الأسابيع الأخيرة، جرّاء أزمة فيروس (كورونا) المستجد، متوقعين أن تستأنف حركة الرحلات والسياحة بشكل تدريجي، وعلى مراحل بمجرد رفع القيود، على أن يبدأ السفر أولاً بين البلدان التي تمكنت نسبياً من احتواء الفيروس.

وأوضحوا أن "السفر بغرض الأعمال أو زيارة الأهل، قد يطغى لقضاء العطلات، خلال فصل الصيف، في حال إزالة القيود"، لافتين إلى أن قرارات السفر ستكون حذرة للغاية من ناحية التوقيت أو الوجهة المختارة، فيما قد يلجأ البعض إلى تأجيل الإجازة لفترة لاحقة.

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