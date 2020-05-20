منافذ بيع تبدأ غداً تخفيضات عيد الفطر بنسب تصل إلى 60%

المصدر: أحمد الشربيني ـ دبي

أفاد مسؤولو منافذ بيع في دبي والشارقة بأن عروض التخفيضات المخصصة لموسم عيد الفطر، ستراوح بين 20 و60%، وستشمل سلعاً غذائية واستهلاكية أساسية، لافتين إلى أن العروض يتم طرحها بدءاً من غدٍ (الخميس)، وتستمر حتى ثالث أيام العيد، في معظم المنافذ، لتلبية احتياجات المستهلكين خلال تلك الفترة.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أنه تم التعاقد مع المورّدين على توريد كميات كبيرة بالمستودعات، مع التركيز على عدد من السلع الغذائية، التي تشهد طلباً مرتفعاً خلال تلك الفترة، مثل اللحوم والدواجن والفاكهة والحلوى والشوكولاتة بأنواعها، إضافة إلى أصناف المنتجات الغذائية الأخرى كالزيوت والأرز.

تخفيضات العيد

وتفصيلاً، قال مدير عام جمعية الإمارات التعاونية، محمد يوسف الخاجة، إن «(التعاونية) ستطرح عبر منافذها بمختلف مناطق دبي، عروض تخفيضات لموسم عيد الفطر، وتبدأ غداً، وبنسب تنزيلات تراوح بين 20 و60%»، مبيناً أن «عروض التخفيضات تم التركيز عند الإعداد لها، على طرح سلع غذائية واستهلاكية أساسية، تشهد طلباً مرتفعاً خلال تلك الفترة، مثل منتجات الدواجن والفاكهة والحلوى ومنتجات الشوكولاتة، والمكسرات، إضافة إلى منتجات غذائية أساسية أخرى كالأرز والمعكرونة والمعلبات».

وأضاف أن «عروض تخفيضات العيد يتم طرحها خلال فترات مبكرة، لإتاحة المجال للمستهلكين للشراء خلال أوقات متفرقة، دون الحاجة إلى الازدحام على المنافذ في توقيت واحد، مع تمديد العروض طوال أيام العيد، بما يوفر فرصاً عدة لتلبية احتياجات المستهلكين، خلال تلك الفترة، خصوصاً مع توفير كميات كافية من شركات التوريد في ما يتعلق بسلع التخفيضات».

سلع أساسية

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، إن «(التعاونية) تطرح بدءاً من غدٍ، حملة تخفيضات لعيد الفطر، وبنسب تخفيضات تتجاوز 50%، وتشمل سلعاً غذائية واستهلاكية أساسية، تم مراعاة شمول عدد من السلع التي تشهد طلباً استهلاكياً مرتفعاً خلال تلك الفترة، مثل اللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات، إضافة إلى الحلوى والمكسرات».

وأوضح أن «(التعاونية) تعاقدت مع شركات التوريد على امداد مستودعاتها بكميات كبيرة من السلع المشمولة بعروض تخفيضات العيد، التي سيتم الاستمرار في حملتها طوال أيام العيد، وذلك بما يتيح المجال للمستهلكين للشراء على أوقات متفرقة دون الحاجة إلى التزاحم في أوقات محددة، خصوصاً مع امتداد الفترة الزمنية للتخفيضات قبيل وخلال العيد».

وقال المتحدث الرسمي لمراكز مجموعة «أسواق»، التابعة لمؤسسة «دبي للاستثمارات الحكومية»، عبدالحميد الخشابي، إن «المنافذ التابعة للمجموعة طرحت بالفعل، أول من أمس، عروض تخفيضات مخصصة لموسم عيد الفطر، وبنسب تراوح بين 20 و50%، لتلبية احتياجات المستهلكين من مستلزمات موسم العيد بأسعار منخفضة».

وأضاف ان «منافذ (أسواق) راعت التنوع في المنتجات المشمولة في عروض التخفيضات، بما يلبي الاحتياجات المختلفة لفئات المستهلكين من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية»، لافتاً إلى أن «طرح العروض التخفيضية قبيل العيد بفترة كافية، يحدّ من الازدحام بالمنافذ خلال ليلة العيد، خصوصاً مع توافر خيارات الطلب عبر المنصات الإلكترونية، التي شهدت نمواً في الإقبال عليها خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق، بما يؤشر إلى نمو وعي المستهلكين بالاستفادة من تلك المنصات، وتجنب الازدحام أو في المنافذ من دون وجود ضرورة».

تخفيف الأعباء

من جهته، أوضح مدير الإمداد وترويج البضائع في «تعاونية الشارقة»، راشد بن هويدن، أن «(التعاونية) تطرح بمنافذها عروض تخفيضات عيد الفطر بدءاً من غدٍ (الخميس)، بما يخفف الأعباء المالية على الأسر، من خلال توفير عدد كبير من المنتجات بأسعار منخفضة، بما يلبي احتياجاتهم لموسم العيد»، لافتاً إلى أن «عروض تخفيضات العيد ستشتمل على نسب تنزيلات تراوح بين 20 و50%، ومن المنتظر ان تستمر تلك العروض طوال فترة العيد».

وأشار إلى أن «(التعاونية) حرصت عبر التخطيط لعروض حملات العيد على شمولها لعدد كبير من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، التي تشهد طلباً مرتفعاً خلال تلك الفترة، إضافة إلى طرح التخفيضات قبيل العيد بوقت كاف، بما يتيح الفرصة للمستهلكين للشراء في أوقات متنوعة، دون الحاجة إلى التزاحم بالمنافذ في توقيت واحد».

• نمو الإقبال على المنصات الإلكترونية لمنافذ البيع بشكل غير مسبوق.

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