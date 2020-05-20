«تعاونية الاتحاد» تطلق خدمة التسوق من المركبة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت تعاونية الاتحاد خدمة التسوق من المركبة بفرع مردف في «اتحاد مول»، حيث تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار تقديم أفكار تسوق استثنائية، تتوافق مع التطورات الحالية بسبب جائحة «كورونا»، وبما يضمن صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وقال الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي: «بناء على التطورات السريعة والحالية التي يشهدها العالم وسوق تجارة التجزئة، ارتأت التعاونية تطبيق هذه الفكرة الاستثنائية والجديدة، والتي تسهم في رفع خيارات طرق التسوق أمام أفراد المجتمع وزبائن التعاونية، إذ توفر التعاونية خدمة التسوق التقليدي في صالات العرض، والتسوق الإلكتروني، إلى جانب التسوق من المركبة في فرع مردف»، لافتاً إلى أن الخدمة الجديدة توفر أكثر من 130 منتجاً أساسياً.. غذائياً وغير غذائي.

وعن آلية التسوق، أوضح الفلاسي أن المتسوق يدخل بسيارته الخاصة طريقاً مخصصاً في مواقف «اتحاد مول»، وتتم خدمته عبر مقدمي الخدمة دون الحاجة إلى مغادرة سيارته، وبعدها يتم الدفع بمختلف الطرق سواء نقداً أو عبر بطاقات الدفع الإلكتروني أو بطاقة الأفضل قبل المغادرة، مشيراً إلى أن خدمة التسوق من السيارة تقبل إضافة المشتريات في برنامج الولاء تميز، فضلاً عن إضافة رقم المساهم على المشتريات وتعمل الخدمة حسب ساعات العمل في فرع مردف.

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