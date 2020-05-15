تسيير رحلات إجلاء الرعايا من أبوظبي وإليها حتى نهاية مايو

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة مطارات أبوظبي، بالتعاون مع شركة الاتحاد للطيران، عن تسهيل تسيير مجموعة من رحلات الإجلاء للرعايا من أبوظبي إلى 14 وجهة، واستقبال رحلات إجلاء المواطنين والمقيمين العائدين إلى أبوظبي من 12 وجهة، وذلك حتى نهاية مايو الجاري.

وأكدت «مطارات أبوظبي»، في بيان أمس، أن صحة وسلامة المسافرين والموظفين والأطراف المعنية تعد على رأس أولوياتها، وأنها تواصل التزامها بالامتثال لتوجيهات حكومة أبوظبي والجهات المختصة، بما فيها الهيئة العامة للطيران المدني، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة في أبوظبي، لتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية في مطار أبوظبي الدولي، وضمان تسهيل تسيير الرحلات.

وأشارت إلى أن مجموعة التدابير الاحترازية التي تتخذها تشمل إجراء الفحص الحراري عند المداخل للمسافرين والموظفين، واختبارات تفاعل «البوليميراز» المتسلسل (PCR)، إلى جانب تقييمات المخاطر الدورية، وذلك بالتنسيق مع الفرق الطبية التابعة لـ«الاتحاد للطيران»، وفرض التعليمات الخاصة بتطبيق معايير التباعد الاجتماعي. وذكرت «مطارات أبوظبي» أنها تجري بشكل مستمر عمليات تعقيم شاملة لجميع مرافقها باستخدام «روبوت» من طراز (CoDI BOT UGV) الذي تم إطلاقه أخيراً، بالتعاون مع صندوق توازن لتنمية القطاعات الاستراتيجية، حيث جرى تصميم «الروبوت» لتعقيم المناطق المخصصة للموظفين، ومرافق الشحن، إضافة إلى عمليات تعقيم طائرات الركاب.

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