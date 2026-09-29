خالد بن محمد يلتقي رئيس مجلس إدارة «جنرال أتلانتيك»

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وليام فورد، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «جنرال أتلانتيك».

واستعرض اللقاء آفاق التعاون الاستثماري والفرص التنافسية التي تقدمها أبوظبي للشركات العالمية للتوسع إقليمياً ودولياً.

وكانت «جنرال أتلانتيك» قد افتتحت مقراً لها في أبوظبي العالمي «ADGM» في ديسمبر 2024، لتعزيز حضورها واستثماراتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.

وحضر اللقاء رئيس دائرة المالية في أبوظبي، جاسم محمد بوعتابة الزعابي، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، سيف سعيد غباش، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، وليد المقرب المهيري.