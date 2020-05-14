«دبي للسياحة» تحدّث اشتراطات تشغيل المنشآت الفندقية

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة» بأنه تم تحديث اشتراطات تشغيل مرافق وخدمات القطاع السياحي، بالنسبة للمنشآت الفندقية العاملة في الإمارة، حيث تم إلزامها بتعبئة استمارات طبية وصحية خاصة بـ«كوفيد-19» من قبل النزلاء، فضلاً عن تعيين مدير مسؤول عن النظافة، مهمته التأكد من النظافة في كل منشأة، وضمان الامتثال لجميع المبادئ التوجيهية المذكورة في إرشادات إدارة الصحة والسلامة من بلدية دبي، وإجراءات التشغيل الرئيسة الصادرة عن الفنادق.

وبيّنت الدائرة في التعميم، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن الحد الأدنى بين تسجيل الدخول والخروج لكل غرفة فندقية هو 24 ساعة.

استمارات طبية

وتفصيلاً، ألزم تعميم صادر عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة» المنشآت الفندقية العاملة في الإمارة بتعبئة استمارات طبية وصحية خاصة بـ«كوفيد-19» من قبل النزلاء، على أن يتم الحفاظ على خصوصية البيانات، كما يجب اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي.

وأشار التعميم إلى أنه خلال فترة الانتظار لتسجيل الدخول والخروج، يجب على المتعاملين اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي، والتوصية بتسجيل الدخول عبر الانترنت في حال وجود هذه الخدمات لدى المنشأة الفندقية.

الدخول والخروج

ووفقاً للتعميم، فإن الحد الأدنى بين تسجيل الدخول والخروج لكل غرفة فندقية هو 24 ساعة، فيما يكون الحد الأدنى 72 ساعة، في حال تم استخدام الغرفة من قبل «حالة يشتبه فيها»، أو من قبل أحد العاملين المخالطين في الخطوط الأمامية، مثل الأطباء والممرضات والأمن للقيام بعملية التطهير.

واشترط التعميم على أن تقتصر قدرة المصاعد على 30% للمصعد الواحد، بناءً على دليل إرشادات إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، إذ تم تطوير إجراءات التشغيل الرئيسة تماشياً مع متطلبات الإرشادات الواردة في دليل الصحة والسلامة في بلدية دبي للموظفين والعملاء والمستأجرين والمقاولين، وتتضمن «مصفوفة توزيع المسؤوليات»، التي تغطي المتطلبات الخاصة بالنظافة لجميع الأنشطة، بما في ذلك أرصفة التحميل والمكاتب الخلفية للفندق.

تعقيم

وأكد تعميم «دبي للسياحة» على أنه يجب تعقيم جميع المناطق التابعة لردهة الفنادق والحمامات، بما يتماشى مع إرشادات إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، وبمعدل مرة واحدة كل ساعة، أو بعد كل استخدام على الأقل، مشيراً إلى أنه ينبغي تعيين مدير مسؤول عن النظافة مهمته التأكد من النظافة في كل منشأة، وضمان الامتثال لجميع المبادئ التوجيهية المذكورة في إرشادات إدارة الصحة والسلامة من بلدية دبي، وإجراءات التشغيل الرئيسة الصادرة عن الفنادق.

وأضاف أنه يجب على الفنادق أيضاً استبدال جميع البياضات ببدائل معقمة ومعبأة بشكل آمن، مع توفير خدمة الغسيل المنتظمة.

فحص درجة الحرارة

وتضمن التعميم إلزامية فحص درجة الحرارة لمرات متعددة لجميع الموظفين العاملين في الفندق، كما يجب ارتداء الأقنعة والقفازات للموظفين الذين هم على اتصال مباشر مع المتعاملين والموظفين داخل مطابخ المطاعم وجميع مرافق الطعام.

وشدّد على التطهير الشامل والدقيق لجميع ممتلكات الفندق والمعدات ونظام التهوية والتدفئة والتكييف وخزانات المياه والمراحيض، وجميع الأثاث، على أن تتم عملية التطهير في المواعيد الزمنية المحددة، لافتاً إلى أنه يُسمح فقط للعملاء الذين لديهم حجوزات مؤكدة ومدفوعة مسبقاً عبر الإنترنت الدخول إلى ردهة الفندق، لكن يجب عليهم ارتداء الأقنعة والقفازات في جميع الأوقات، ووجود موظف أمن تابع للفندق لمراقبة قيود السعة.

أماكن مخصصة للعزل

وبحسب التعميم، يجب على الفنادق توفير أماكن مخصصة للعزل والحجر الصحي، تماشياً مع إرشادات إدارة الصحة والسلامة من بلدية دبي للحالات المشتبه فيها، التي تم تحديدها جزءاً من اختبارات فحص الإصابة.

كما يجب على جميع الموظفين ارتداء الأقنعة والقفازات أثناء خدمة الغرف، ومن المسموح لمدبرتين فقط الوجود في الغرفة الواحدة، بينما لا يسمح للضيوف الوجود داخل الغرفة خلال خدمة تنظيف الغرف.

وينبغي أيضاً تطهير الأواني والأطباق بشكل كامل، مع التشجيع على استخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد قدر المستطاع، لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة، وفصل وتغليف الغسيل والملابس عند الاستلام، وخلال عملية النقل والتوصيل.

المطاعم والفعاليات

أوضح التعميم الصادر عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أنه بالنسبة للمطاعم والمقاهي في المنشآت الفندقية، يجب ترك مسافة مترين على الأقل بين الطاولات، على أن يتم قبول الزبائن الذين ليس لديهم حجز مسبق في حال لم يتم الوصول إلى الحد الأدنى للقدرة الاستيعابية، وفي حال استيفاء الحد الأدنى لمتطلبات التباعد الاجتماعي.

وشدد التعميم على أنه في حال الطلبات الخارجية، فإنه يتم تناول الطعام داخل الغرف مع خدمة توصيل الطلب والدفع دون تلامس، على أن تمنع جميع أشكال وأنواع البوفيهات.

وأشار إلى أن الحفلات والفعاليات الخاصة تبقى ضمن الأنشطة غير المسموح بها، إلى جانب الحدائق المائية والترفيهية، سواء تابعة للفندق أو مستقلة عن مرافق الفندق، فضلاً عن المسابح ومرافق غرف الاستحمام وتغيير الملابس ووحدات «الساونا» والبخار، علاوة على مرافق المنتجع الصحي «السبا»، وخدمة صف السيارات وغيرها.

24

ساعة الحد الأدنى بين تسجيل الدخول والخروج لكل غرفة فندقية.

- «الدائرة» أكدت إلزامية فحص درجة الحرارة مرات عدة لجميع العاملين في الفندق.

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