357.6 مليار درهم تعاملات الشيكات في 4 أشهر

المصدر: أمل المنشاوي ووام - أبوظبي

أفادت بيانات صادرة، أمس، عن المصرف المركزي بأن عدد الشيكات التي تم التعامل بها، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بلغ 7.5 ملايين شيك، بقيمة إجمالية 357.6 مليار درهم.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الإيداعات، التي تمت لدى المصرف المركزي، بلغ 74 مليار درهم، فيما بلغت السحوبات منه 88 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

وأضافت أن قيمة التحويلات المالية، التي تمت عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية خلال فترة المقارنة، 3.5 تريليونات درهم، منها 2.3 تريليون درهم تحويلات بين البنوك، فيما بلغت تحويلات العملاء 1.2 تريليون درهم.

إلى ذلك، ارتفعت وتيرة دعم الجهاز المصرفي للقطاع الزراعي، خلال الربع الأول من عام 2020، حيث تم ضخ أكثر من 500 مليون درهم كتسهيلات مالية للمشروعات العاملة في القطاع، خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين.

وتأتي زيادة جرعة التسهيلات المالية المقدمة للقطاع الزراعي متوافقة مع توجهات الدولة في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، التي باتت تتصدر قائمة الأولوية في أجندة عمل الحكومة الاتحادية، والحكومات المحلية على حد سواء.

وتعدّ التسهيلات المالية التي قدمتها البنوك للقطاع الزراعي، خلال الربع الأول من العام الجاري، الأكبر منذ سنوات عدة، وأسهمت في رفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات إلى 1.55 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2020، مقارنة بـ1.05 مليار درهم في ديسبمر 2019.

وكان عام 2019 شهد هدوءاً في تمويل القطاع الزراعي، بحسب ما تظهره الإحصاءات التي يصدرها المصرف المركزي، وهو الوضع نفسه الذي ساد أيضاً خلال عام 2018.

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