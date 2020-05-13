«فلاي دبي»: رحلات إلى 6 دول للراغبين في العودة إلى بلدانهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت شركة «فلاي دبي» أنها تعمل على مدار الساعة لمساعدة المتعاملين على العودة إلى أوطانهم بأمان، في ضوء قيود السفر التي تفرضها دول مختلفة أخيراً.

وأضافت الشركة في تعميم على موقعها الشبكي أن المقيمين والزوار من بعض الوجهات الموجودين حالياً في دولة الإمارات، يمكنهم الآن العودة إلى بلدانهم الأصلية في رحلات عودة خاصة.

وأوضحت «فلاي دبي» أن الرحلات متاحة للمقيمين والزوار إلى ست دول تشمل: أفغانستان (كابول)، ألبانيا (تيرانا)، كازاخستان (كيزيلوردا)، قيرغيزستان (بيشكيك)، الجبل الأسود (عبر تيرانا)، ورواندا (كيغالي)، لافتة إلى أنه يحق للمقيمين في هذه الدول، وكذلك أفراد أسر مواطني هذه الدول، حجز رحلة عودة إليها.

وأوضحت الشركة أن جميع الرحلات ستنقل مواطني الدول المذكورة الذين يقيمون في الدولة أو يزورون الإمارات حالياً، مشيرة إلى أن رحلات المغادرة من دبي تتوافر على الدرجة السياحية، وستشمل 20 كيلوغراماً أمتعة.

ولفتت «فلاي دبي» إلى أنه سيتم تشغيل جميع رحلات الاتجاه الواحد من المبنى رقم (2) في مطار دبي الدولي، وتخضع جميع الرحلات للموافقات الحكومية، ولن تعمل إلا إذا تم الحصول على الموافقات.

وأكدت أنه لن يتم فرض غرامة على التعديلات، أو رد الأموال في حال إلغاء الرحلة.

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