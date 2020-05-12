تعميم جديد من اقتصادية دبي بخصوص فتح الأسواق

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أجرت اقتصادية دبي تحديثات على القواعد الإرشادية وبروتوكول المرحلة الأولى المعني بإعادة الافتتاح في إمارة دبي والخاصة بأسواق تجارة البيع بالجملة والتجزئة بدءا من اليوم.



وأوضح تعميم صادر عن اقتصادية دبي، أنه سيتم السماح بالتنزيلات والعروض الترويجية واعادة العمل بسياسة الاسترداد النقدي والاستبدال للمشتريات بشرط تعقيم السلع المستردة أو المستبدلة وعزلها لمدة 24 ساعة قبل إعادة استخدامها من قبل عميل آخر.



وتقرر أيضا السماح بإعادة افتتاح غرف تبديل الملابس مع ضرورة ارتداء المتسوقين للكمامات، وتجربة خمس سلع فقط من قبل كل متسوق كحد أقصى في المتجر، مع السماح باستخدام غرفة القياس لمدة 10 دقائق فقط كحد أقصى لكل متسوق ومواصلة تعقيم غرف تبديل الملابس، ومنع إعادة السلع التي تم قياسها وتجريبها من قبل المتسوق إلى الرفوف أو استبدالها من قبل متسوقين آخرين، حيث يجب أن يضعها بائع التجزئة جانباً لمدة 24 ساعة.



وأضاف التعميم، أنه إلى جانب الحفاظ على جميع البروتوكولات المعلنة مسبقا والمتعلقة بالأنشطة الاقتصادية في المرحلة الأولى، فقد أضيفت بعض التعديلات المتعلقة بالفئات غير المسموح لها بدخول المركز التجاري، وتشمل الأطفال أقل من 12 سنة والأطفال من أي فئة عمرية ممن يعانون من حالات صحية، وكبار السن فوق 60 سنة، والأشخاص الذين يعانون من مخاطر صحية عالية والذين يعانون من حالات صحية معينة وتنطبق على جميع الفئات العمرية.



وتشمل التعديلات أن يتم استخدام المصاعد فقط من قبل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، على سبيل المثال: ذوي الهمم، عربة الأطفال، مع الحفاظ على سعة 30%، إضافة إلى الحفاظ على سقف للسعة بنسبة 30% في المناطق المشتركة وإجمالي المناطق القابلة للتأجير، والحفاظ على نسبة 30 %من الموظفين، وإغلاق 75% من مواقف المركز التجاري.



كما أنه على منافذ بيع الأطعمة والمشروبات وساحات الطعام الحفاظ على سعة 30% والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي المطبقة مثل ترتيبات الجلوس والحفاظ على وضع الطاولات على مسافة مترين لكل الزوار أو عمل فواصل أو شاشات بين الطاولات مع الأخذ بعين الاعتبار تشجيع الطلبات الخارجية.

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