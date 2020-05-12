«فلاي دبي»: رحلات المسافرين ستبقى معلقة حتى 4 يونيو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت شركة «فلاي دبي» أن رحلات المسافرين ستبقى معلقة حتى الخميس الرابع من يونيو 2020، كجزء من الإجراءات والتدابير الاحتياطية، التي يجري تنفيذها لمواجهة فيروس «كوفيد-19»، فيما تواصل الناقلة تركيز جهودها على دعم الجهود الحكومية في رحلات العودة إلى الوطن، وتمكين حركة السلع الأساسية عبر شبكتها وما بعدها.

وأفادت الشركة، في بيان أمس، بأنه منذ دخول التعليمات المتعلقة بالسفر حيز التنفيذ، في 24 مارس الماضي، نقلت «فلاي دبي» أكثر من مليون و651 ألفاً و929

كيلوغراماً شحناً، شملت المواد السريعة التلف، والمستلزمات الطبية، والبريد السريع، والبضائع الأساسية.

كما شغلت «فلاي دبي للشحن» 276 رحلة جوية إلى 26 دولة، باستخدام ست طائرات «بوينغ 800-737» من الجيل الجديد، والتي تم تخصيصها للعمل كرحلات لجميع البضائع.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيدالله، إن «عمليات الشحن الجوي تبقى محور تركيزنا، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ولقد عملنا بشكل وثيق مع شركائنا الاستراتيجيين، لتمكين (فلاي دبي) من نقل البضائع بسلاسة، حيث تشتد الحاجة إليها، مع الالتزام بمعايير السلامة التي وضعتها الصناعة ومنظمة الصحة العالمية».

وأضاف أن «فلاي دبي للشحن» تعمل على زيادة سعة حمولتها، من خلال نقل البضائع في عنبر الشحن على رحلات العودة، مشيراً إلى أن الشركة حصلت على الموافقات الحكومية، لتشغيل 90 رحلة عودة خاصة إلى الدولة، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

• 1.65 مليون كيلوغرام من السلع، نقلتها «الشركة» منذ 24 مارس الماضي.

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