2.36 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.36 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 506 مبايعة بقيمة 861.75 مليون درهم، منها 35 مبايعة للأراضي بقيمة 325.42 مليون درهم و471 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 536.32 مليون درهم.



وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 58 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 56 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعة بقيمة 194 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 6 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 5 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 178 مبايعة بقيمة 229 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 829.85 مليون درهم منها 62 رهونات أراضي بقيمة 747.91 مليون درهم و84 رهونات فلل وشقق بقيمة 81.94 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 186 مليون درهم وأخري في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 109 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 668.16 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الرقة بقيمة 192 مليون درهم وأخري في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 134 مليون درهم.

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