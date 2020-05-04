مسؤولون: تأجيل إكسبو 2020 دبي سيتيح المزيد من الوقت للابتكار

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قال مسؤولون ومديرون إن تأجيل معرض إكسبو 2020 دبي سيُتيح للمشاركين المزيد من الوقت للابتكار والعمل نحو تجربة أفضل وأعمق من شأنها أن تُذهل العالم وتُشرك جميع الزوّار.

وأضافوا أن المعرض سيعطي دفعة قوية لدور الإمارات كقوة مؤثرة على الخريطة العالمية.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي: "ترحب مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار كل الترحيب بجهود إكسبو 2020 لتقديم دبي بأفضل صورة للعالم. نود أن نعبّر عن إيماننا الراسخ بأن الظروف التي تواجه إكسبو 2020 حاليا لن تكون عائقا أمام تحقيقه نجاحا مبهرا".

وأضاف: "نحن مستعدون لتسخير طاقات فريقنا المعني لدعم جهوده الرامية إلى تسليط الضوء على دبي كوجهة عالمية. إن قناعتنا الراسخة هي أننا معا، ستجذب جهودنا الاستثمارات إلى دبي بما تتمتع به من بيئة مشجعة على الاستثمار".

إلى ذلك، قال الأمين العام المساعد والمفوض العام لجامعة الدول العربية في إكسبو 2020 دبي: السفير حسام زكي، "في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الإنسانية، أضحت الحاجة إلى تعزيز التعاون على الصعيدين الدولي والإقليمي ملحّة أكثر من أيّ وقت مضى. تدعم جامعة الدول العربية إكسبو 2020 دبي وتحيّيه على التزامه بتحقيق رؤيته".

وأضاف: "نبقى ملتزمين بالعمل عن كثب مع إكسبو 2020 دبي كونه محفلا سيجمع العالم بأسره ويدعم العمل الجماعي بهدف تحقيق مستقبل أفضل للبشرية".

من جانبه، قال المفوض العام لجناح دبي العطاء في إكسبو 2020 دبي، الدكتور طارق القرق: "سيُتيح هذا التأجيل للمشاركين في إكسبو 2020 المزيد من الوقت للابتكار والعمل نحو تجربة أفضل وأعمق من شأنها أن تُذهل العالم وتُشرك جميع الزوّار. لا نتطلّع اليوم إلى الحدث الأروع في العالم فحسب، وإنما نتطلع أيضا إلى أضخم استعراض للتضامن والتآخي".

قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، عبدالله المويجعي: "نُكرر التزامنا ودعمنا المتواصل لإكسبو 2020 دبي، ونحن فخورون بالمساهمة في نجاح مثل هذا الحدث الدولي الاستثنائي. لن تدّخر غرفة عجمان جهدا لتوجيه شركائها وأعضائها من المؤسسات والشركات ليكونوا جزءا لا يتجزأ من هذا الحدث التاريخي، الذي يمثل محفلا لجميع دول العالم والأفراد والمؤسسات".

وأضاف: "سيكون إكسبو 2020 حدثا تاريخيا فريدا من نوعه يجّسد قدرة دولة الإمارات على إبهار العالم عبر تنظيم إكسبو تاريخي تحت قيادتها الحكيمة وبعزم وتصميم أبنائها".

إلى ذلك، قال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، محمد أحمد أمين العوضي، "نُؤكّد على التزامنا ودعمنا لاستضافة هذا الحدث الدولي في دولة الإمارات، ويسعدنا أن نكون جزءا من إكسبو 2020 دبي، الذي سيعطي دفعة قوية لدور الإمارات كقوة مؤثرة على الخريطة العالمية".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news